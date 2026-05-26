Greenvolt impulsa en Binéfar su mayor proyecto de baterías para blindar el suministro energético de Fribin

La empresa portuguesa Greenvolt ha desarrollado en las instalaciones de Fribin, en Binéfar (Huesca), el mayor proyecto de almacenamiento energético en baterías ejecutado hasta ahora por su filial industrial en España (Greenvolt Next). La instalación alcanza una capacidad de 5 MWh y una potencia de 2.500 kW, lo que permitirá a la compañía cárnica aragonesa almacenar energía y liberarla de forma inmediata en los momentos de mayor demanda eléctrica.

El proyecto se enmarca en la creciente apuesta de la industria por sistemas de almacenamiento que permitan reducir costes energéticos y ganar estabilidad operativa en un contexto marcado por la volatilidad de los precios eléctricos y la presión sobre el consumo industrial. En el caso de Fribin, uno de los principales grupos cárnicos de Aragón, la continuidad del suministro es especialmente sensible por el impacto que cualquier interrupción tendría sobre la cadena de producción y conservación alimentaria.

El sistema permitirá optimizar el uso de la energía procedente de la planta de autoconsumo de Fribin, almacenando los excedentes generados durante determinadas franjas horarias para utilizarlos posteriormente cuando el precio de la electricidad sea más elevado o el consumo aumente. La solución incorpora además sistemas avanzados de monitorización capaces de ajustar automáticamente el funcionamiento de las baterías en tiempo real.

El consejero delegado de Greenvolt Next España y Perfecta Energía, Borja Sáez, ha señalado que “las compañías industriales necesitan cada vez un mayor control, previsibilidad y flexibilidad en la gestión de la energía”, y ha destacado que el almacenamiento en baterías se está convirtiendo en una herramienta clave para sectores con actividad continua y elevado consumo energético.

Por su parte, el director de Tecnología y Sistemas de Fribin, Andrés Altabás, ha subrayado que la solución permitirá “gestionar la energía de forma inteligente”, adaptando el consumo de la compañía a las condiciones del mercado eléctrico en tiempo real.

Un grupo energético en expansión

Greenvolt forma parte de uno de los principales grupos portugueses especializados en energías renovables y soluciones de transición energética. La compañía opera en diferentes países europeos y centra parte de su actividad en proyectos de autoconsumo, almacenamiento y eficiencia energética para empresas e industrias. En España, Greenvolt Next ha reforzado en los últimos años su presencia en el ámbito industrial, especialmente en sectores intensivos en consumo energético.

La firma asegura contar ya con 45 MWh de proyectos de almacenamiento firmados en España. Entre ellos destacan iniciativas vinculadas también al sector cárnico, como la desarrollada para Intermeat, en Navarra, con una planta fotovoltaica y baterías de 1,8 MWh, o el sistema de batería térmica implantado en Prosur, en Murcia.

Fribin, uno de los referentes cárnicos de Aragón

Fundada en Binéfar, Fribin se ha consolidado como una de las principales empresas agroalimentarias de Aragón, especializada en producción y transformación cárnica. La compañía mantiene una fuerte implantación en la comarca de La Litera y desarrolla actividad vinculada tanto al sacrificio y procesado como a la comercialización de productos cárnicos, en un territorio convertido en uno de los grandes polos de la industria agroalimentaria española.

La implantación de este sistema de almacenamiento refuerza además la tendencia creciente del sector agroindustrial aragonés hacia soluciones de electrificación y eficiencia energética, impulsadas tanto por la necesidad de reducir costes como por las exigencias de sostenibilidad y competitividad internacional.