Iberdrola eleva su impacto económico en Aragón hasta los 200 millones en pleno auge inversor

Iberdrola ha cifrado en cerca de 200 millones de euros el impacto económico generado en Aragón durante 2025, según los datos difundidos por la compañía con motivo de su próxima Junta General de Accionistas, prevista para el 29 de mayo, coincidiendo con el 125 aniversario del grupo energético.

La cifra supone un aumento respecto a 2024, cuando la actividad de la compañía generó un impacto económico de 168 millones de euros en la comunidad autónoma. La empresa señala además que su contribución fiscal en Aragón se ha incrementado un 13% este año, hasta rozar los 120 millones de euros.

Además, Iberdrola asegura haber realizado compras a cerca de 120 proveedores aragoneses por un importe superior a los 50 millones de euros, un 64% más que el ejercicio anterior.

Entre las empresas con las que ha trabajado en Aragón cita a Mainsa, Grupo Ancar, Sisener Ingenieros, Solvento Servicios, Fundación Circe y X-Blow Insulation. La eléctrica sostiene que estas colaboraciones contribuyen al desarrollo industrial y a la creación de actividad económica vinculada a la transición energética y la electrificación.

La compañía también vincula este impacto económico a su actividad empresarial y al empleo generado en la comunidad, dentro de una estrategia de crecimiento ligada a las energías renovables, las redes eléctricas y el almacenamiento energético.

Iberdrola afronta su Junta General de Accionistas cerca de máximos históricos de capitalización bursátil, con unos 135.000 millones de euros, según los datos facilitados por la empresa. Durante la reunión se someterán a aprobación las cuentas de 2025, ejercicio en el que el grupo obtuvo un beneficio neto de 6.285 millones de euros, un 12% más, e invirtió 14.460 millones.

La empresa recuerda además que miles de accionistas aragoneses percibirán este año un dividendo total de 0,68 euros por acción, compuesto por un pago a cuenta de 0,253 euros abonado en febrero y un dividendo complementario propuesto de 0,427 euros por título.

Noticias relacionadas

Asimismo, Iberdrola ha habilitado en Zaragoza un Punto de Atención al Accionista para facilitar la delegación de voto y la participación en la Junta. El espacio está ubicado en el centro empresarial El Trovador, en la plaza Antonio Beltrán Martínez, y permanecerá operativo hasta el 28 de mayo.