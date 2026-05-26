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Jorge Azcón: "Las imágenes de las joyas de Zapatero son insoportables para la democracia"

El presidente de Aragón redobla su petición de convocatoria de elecciones generales tras las publicaciones de la investigación al expresidente Rodríguez Zapatero

Jorge Azcón atiende a los medios de comunicación.

Jorge Azcón atiende a los medios de comunicación. / FABIAN SIMON

Laura Carnicero

Laura Carnicero

ZARAGOZA

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "insoportables para la democracia y para los demócratas" las imágenes publicadas sobre las joyas en la caja fuerte del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación por un presunto tráfico de influencias para el rescate de la compañía Plus Ultra.

El presidente aragonés y líder del PP ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales por un caso que considera que salpica al actual Ejecutivo.

Azcón ha asegurado que “nadie se cree que esas joyas valoradas en muchos millones de euros vienen de una herencia” y ha denunciado que el PSOE “siga defendiendo a Zapatero en lugar de pedirle explicaciones".

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