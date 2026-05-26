Marcelino Iglesias, sobre la imputación de Zapatero: "Nos ha sorprendido a todos los que le conocemos"

Pocos aragoneses conocen mejor al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero que el expresidente aragonés y exlíder del PSOE autonómico, Marcelino Iglesias, actual presidente del partido que lidera Pilar Alegría en Aragón. En plena vorágine por la imputación del expresidente Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias en el rescate a la compañía Plus Ultra, Iglesias reconoce que su imputación "nos ha sorprendido a todos los que le conocemos" y pide dos cosas: respeto a la presunción de inocencia y esperar a escuchar sus explicaciones ante un juez.

La imputación de Zapatero ha caído como un jarro de agua fría en las filas socialistas, a nivel nacional, autonómico y de militancia. Lo reconocen varios socialistas aragoneses a este diario, que se debaten entre el 'shock' de las noticias y también las dudas de una imputación que muchos consideran que llega por la cercanía del presidente Zapatero al presidente Sánchez, en plena batalla judicial y política en busca de su dimisión y el adelanto de las elecciones generales. Si no se hubiera implicado en la campaña y en el proyecto de Sánchez desde 2023, convirtiéndose de nuevo en un activo político clave para el socialismo y parte de la izquierda, consideran algunos, esta investigación no se estaría desarrollando.

Pero en un clima político marcado por la aceleración y la polarización, el expresidente Iglesias apela a la "prudencia". En una conversación telefónica con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, quien fuera mano derecha de Zapatero, su secretario de Organización entre 2010 y 2012, en la etapa final de Zapatero después de ocho años en Moncloa y doce como secretario general del PSOE, asegura que "no se pueden sacar conclusiones hasta que escuchemos al presidente".

"Lo prudente es esperar y escuchar su defensa ante el juez", añade el presidente de Aragón más longevo, quien compatibilizó su cargo en el Pignatelli con la gestión orgánica del partido, en el marco del Congreso de Sevilla, cuando el PSOE afrontaba también momentos difíciles tras la crisis económica que apeó a Zapatero del Gobierno y de la dirección del partido.

"Primero, hay que respetar la presunción de inocencia. Y segundo, hay que escucharle a él. Hay que esperar y escuchar: no se debe juzgar a nadie antes de escucharle", pide el expresidente Iglesias, que no quiere dar más valoraciones hasta conocer las explicaciones de Zapatero al respecto.

Alegría: "Respeto a la presunción de inocencia"

Por su parte, la secretaria general del PSOE Aragón, exministra y exportavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha pedido "respeto a la presunción de inocencia" y ha criticado al PP por la campaña iniciada tras la imputación del expresidente y ha denunciado que ellos "sentencian" antes siquiera de escuchar a la Justicia.

"Hay que ser extremadamente prudentes con la Justicia, especialmente en algo tan básico como la presunción de inocencia. Ya sé que el PP no es que juzgue antes de dejar a la Justicia trabajar, es que directamente sentencia", ha criticado la socialista, que ha pedido "esperar" a escuchar la defensa del expresidente Zapatero y ha pedido en reiteradas ocasiones "respeto" a este procedimiento de investigación judicial.

"La forma de hacer política del PP, especialmente del señor Azcón, es la úinica política que llevan haciendo los últimos tres años, y eligen la peor. La peor. Se está hablando y conociendo informaciones que señalan al presidente Zapatero y lo básico y lo prudente y lo justo es esperar y dejar que la Justicia trabaje. Y respetar la presunción de inocencia, porque nadie somos quienes tenemos que juzgar, para eso existen los jueces", ha pedido la socialista.