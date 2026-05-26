El mejor bar de tapas de Aragón está en Huesca: "Siempre hemos creído que los bares son lugares de encuentro, no escaparates"

Brrrutal, la vermutería y social bar liderada por Carlos Bordonaba, Ibán Tabares y Víctor Santolaria en Huesca, ha sido galardonado con el Premio T de Bares 2026, otorgado por Tapas Magazine en la primera edición nacional de estos galardones, que reconoce a los 18 bares más representativos de España, uno por cada comunidad autónoma.

El premio fue entregado el lunes 25 de mayo en Forbes House Madrid, en un evento que reunió a chefs, hosteleros, influencers y foodies, y que celebró la cultura del bar como símbolo de la vida social en España. Durante la gala, Brrrutal presentó su propuesta al público nacional junto al resto de bares reconocidos. Para la ocasión, llevó el Nigiri Pasiego, una de las tapas más conocidas del local, elaborado sobre sobao tostado con anchoa y grasa de jamón.

Desde su apertura en 2024, Brrrutal ha construido una propuesta muy ligada a la cultura del vermú, el producto cuidado y el tapeo contemporáneo, alejándose de fórmulas tradicionales y apostando por una experiencia más informal, social y personal. Este nuevo reconocimiento llega apenas unos meses después de recibir el Solete Repsol, consolidando la evolución del proyecto en tan solo dos años.

“Siempre hemos creído que los bares son lugares de encuentro, no escaparates. Apostamos por hacer las cosas a nuestra manera, con una oferta diferente y sin renunciar a la calidad. Que en tan solo dos años tengamos el Solete Repsol y ahora el Premio T de Bares nos dice que Huesca estaba esperando un sitio así”, señala Carlos Bordonaba, socio de la vermutería.

El mejor bar de tapas de Aragón está en Huesca / Servicio Especial

Actualmente, Brrrutal cuenta con una de las mayores selecciones de vermús de la ciudad, con más de 100 referencias, además de cócteles, conservas, pintxos y pequeños platos pensados para compartir. Una oferta informal y cuidada, diseñada para disfrutar sin prisas, en barra o en mesa, y que refuerza su forma propia de entender el tapeo.

Más allá del reconocimiento gastronómico, el proyecto se ha convertido en uno de los espacios emergentes de la nueva hostelería oscense, combinando una identidad visual muy marcada, una propuesta gastronómica cuidada y una forma contemporánea de entender los bares. Brrrutal forma parte del grupo ErrequeErre, que recientemente amplió su apuesta gastronómica en la ciudad con la apertura de Bárrrbaro.

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Con este nuevo reconocimiento, Brrrutal refuerza su posicionamiento como uno de los proyectos gastronómicos más singulares de Aragón y confirma el crecimiento de una nueva generación de bares en Huesca.