El nuevo consejero de Medio Ambiente, de Vox: "El trasvase es un trampantojo, es una palabra 'fake"

El nuevo consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Francisco Biendicho, de Vox, ha respondido a las preguntas de la oposición sobre su posicionamiento respecto del trasvase del Ebro en su primera comparecencia en la comisión de su área en las Cortes de Aragón. Lo ha hecho solo unas horas después de que la consejera de Agricultura, de su mismo partido, dejara ayer la puerta abierta a reclamarlo en un futuro.

Ante las insistentes preguntas de los portavoces de la oposición de Teruel Existe, CHA y PSOE, Biendicho en su turno de replica ha asegurado que en su partido "jamás hablamos de trasvase, hablamos de regulación, que son las obras del agua pendientes desde hace 30 años". Además, ha ahondado en que las "obras son lo que nos ocupa, considerando que el término del trasvase es un trampantojo, una palabra 'fake", ha dicho Biendicho, parafraseando el argumentario que ya ha defendido en anteriores ocasiones el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, para tratar de no responder a la cuestión en sí.

Además, ha recordado el artículo 45.2 de la Constitución Española en el que se hace mención a la "solidaridad" entre las comunidades autónomas en las políticas hidráulicas, otro eufemismo que a menudo ha utilizado Vox para hacer referencia al trasvase sin mencionarlo.

En esta línea, ha subrayado que ya ha impulsado "8 transferencias de más de 3000 hm3 de agua en los últimos 30 años", ha ahondado. Pero más allá de estas declaraciones, ha declarado que "aquí vamos a cumpir el pacto", y en el pacto PP-Vox no aparece mención alguna al trasvase del Ebro.

Apenas ha hecho mención el nuevo consejero de Medio Ambiente y Turismo a uno de los problemas y retos más grandes que afronta el departamento: el caso Forestalia y la implicación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en la otorgación de permisos. Biendicho solo ha hecho mención a este asunto para responder a una de las preguntas concretas de Teruel Existe sobre el caso Forestalia y los proyectos de renovables vinculados a esta empresa que están bajo sospecha. "Esos proyectos son todos de la Adminsitracion estatal, no tenemos competencia para suspender proyectos de otra administracion. No podemos proceder sobre la base de una investigación judicial sin incurrir en ilegalidad", ha defendido el consejero, que ha insistido en que su política es "la legalidad y la realidad". "Haremos lo que en cada momento tengamos que hacer y podamos hacer", ha concretado, a pesar de que durante la campaña Vox pedía que se analizaran estos expedientes.

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