Pilar Alegría, sobre la imputación a Zapatero: "El PP no espera a que la Justicia trabaje, directamente sentencia"

La imputación del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha llegado a la política aragonesa. La secretaria general del PSOE Aragón, exministra y exportavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha pedido "respeto a la presunción de inocencia" y ha criticado al PP por la campaña iniciada tras la imputación del expresidente y ha denunciado que ellos "sentencian" antes siquiera de escuchar a la Justicia.

La líder de los socialistas aragoneses se ha pronunciado por este asunto a preguntas de los periodistas tras una reunión con las trabajadoras del servicio a domicilio en Calatayud. "Hay que ser extremadamente prudentes con la Justicia, especialmente en algo tan básico como la presunción de inocencia. Ya sé que el PP no es que juzgue antes de dejar a la Justicia trabajar, es que directamente sentencia", ha criticado la socialista, que ha pedido "esperar" a escuchar la defensa del expresidente Zapatero y ha pedido en reiteradas ocasiones "respeto" a este procedimiento de investigación judicial.

"Creo que hay que ser respetuoso. El presidente Zapatero tendrá que dar sus explicaciones en esa vista para mediados de junio y creo que hay que esperar a escuchar sus declaraciones y ser profundamente respetuosos con la Justicia y el Estado de derecho y respetar la presunción de inocencia", ha recalcado, sin entrar al fondo de las acusaciones por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso del rescate a la compañía Plus Ultra.

"La forma de hacer política del PP, especialmente del señor Azcón, es la úinica política que llevan haciendo los últimos tres años, y eligen la peor. La peor. Se está hablando y conociendo informaciones que señalan al presidente Zapatero y lo básico y lo prudente y lo justo es esperar y dejar que la Justicia trabaje. Y respetar la presunción de inocencia, porque nadie somos quienes tenemos que juzgar, para eso existen los jueces", ha pedido la socialista.

Preguntada también por si esta situación de presunta corrupción debería llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar elecciones, Alegría ha incidido en la línea oficial socialista: "Serán cuando correspondan, en 2027".

La socialista ha recordado que, a pesar de las dudas desde el inicio y de las peticiones de elecciones desde el PP, ek Gobierno está "a punto de llegar al cuarto año de la legislatura y el balance de estabilidad que hemos conseguido dar, desde el pnuto de vista laboral, o consolidándonos como la economía que más crece de la UE, posicionándonos a nivel internacional, significa que hemos dado pasos importantes que han beneficiado de manera clara a los españoles".

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"Para la convocatoria de elecciones, la potestad la tiene el presidente y él siempre ha trasladado que será en 2027", ha concluido la líder socialista.