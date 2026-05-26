Polémica por la presencia de menores en un encierro en Fuentes de Ebro: la Justicia de Aragón admite la denuncia de una ONG

La Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja de la Fundación Franz Weber contra el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro (Zaragoza) por la presencia de menores durante los encierros de las últimas semanas, concretamente, de un niño “de muy pocos años” que estaba expuesto al mismo riesgo que los adultos en las talanqueras.

Así lo ha anunciado la ONG en una nota de prensa, en la que denuncia que la normativa aragonesa no prohíbe la permanencia de niños en estas “zonas de seguridad”, habilitadas para participantes.

La fundación ha recordado que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas advirtió a España en febrero de la participación de menores en la tauromaquia, después de la primera objeción formulada en 2018.

“Todavía existen personas adultas que consideran a los hijos como absoluta propiedad y son capaces de exponerlos a riesgos para su integridad física”, ha afirmado.

Los naturalistas alertan de la difusión del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro en redes sociales de imágenes de niños en espacios que están habilitados para participantes “donde se pueden producir cornadas”, apunta la ONG.

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Esta considera que Aragón debe responder a las preocupaciones del Comité de los Derechos del Niño, abordando la reforma del reglamento descrito y adoptando las medidas “para que no vuelva a suceder".