Rafa Guía (PSOE) y Javier Coronel (Vox) toman posesión de su escaño como senadores por Aragón

El socialista Rafael Guía ha tomado este martea posesión de su escaño como senador por Aragón, tras ratificar su acatamiento a la Constitución ante el Pleno de la Cámara, que se ha celebrado esta tarde. También lo ha hecho el senador de VOX por Aragón, Javier Alonso Coronel, en sustitución de Eloy Suárez, obligado a ceder su asiento como moneda de cambio en el pacto de Gobierno entre PP y Vox en la comunidad.

Rafael Guía Marqués nació en Andorra (Teruel), el 24 de octubre de 1966. Licenciado en Historia. Ha ejercido como profesor de ESO y Bachillerato, y en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón en Huesca. Desde las pasadas elecciones municipales de junio de 2023, es alcalde de Andorra, 44 años después de que lo hiciera su padre, el histórico alcalde socialista Isidro Guía.

Ha sido diputado provincial en la Diputación de Teruel desde julio de 2023 hasta marzo del 2026 y diputado en las Cortes de Aragón del 3 de marzo al 19 de mayo de 2026. A nivel orgánico, Guía es el secretarío general del PSOE de Andorra desde diciembre de 2022, y desde mayo de 2025, es el secretario general del PSOE de Teruel.

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Por otro lado, Alonso cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional, donde se ha especializado en derecho civil, mercantil y económico penal. Alonso Coronel dio sus primeros pasos en la política aragonesa de la mano del desaparecido partido Ciudadanos, como asesor del partido en la Diputación Provincial de Zaragoza. Una primera experiencia en la segunda línea de la política que después le abrió el camino hacia Vox.