Ramón Celma buscará la reelección como presidente provincial del PP: "Hay que seguir creciendo"
Tras cinco años recorriendo la provincia, Ramón Celma se presenta a la reelección del PP Zaragoza con "más ilusión y más ganas que nunca"
El presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, ha anunciado que se presentará a la reelección en el próximo congreso provincial que tendrá lugar el 27 de junio, con el objetivo de "seguir creciendo tras el hito conseguido en las pasadas elecciones municipales, trabajando para gobernar aún más municipios y más comarcas de la provincia".
Así lo ha hecho público en un vídeo en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, en el que ha afirmado que, después de cinco años recorriendo "cada rincón" de la provincia, hoy mira al futuro "con más ilusión y más ganas que nunca".
Celma ha destacado que, durante su etapa al frente de los 'populares' zaragozanos, han hecho crecer al partido "incorporando nuevas personas que hoy son grandes alcaldes y concejales", ampliando la base de afiliados y "fortaleciendo un proyecto unido y pegado al territorio".
En el vídeo, el precandidato, que tiene hasta el 8 de junio para recoger avales para el congreso, ha destacado que, a lo largo de los últimos años, "ha habido muchos kilómetros, muchas carreteras, muchos pueblos, mucho territorio, pero sobre todo ha habido personas", en referencia a los 293 pueblos de la provincia "con sus 293 historias y sus 293 proyectos" que en el PP están "empeñados" en sacar adelante.
"He aprendido con cada alcalde, con cada concejal, con cada afiliado del Partido Popular en nuestra provincia y eso me ha ayudado a fortalecer el proyecto del Partido Popular. Hemos recorrido cada comarca, cada pueblo", ha expresado Celma, quien ha hecho extensivo el apoyo a los portavoces que hacen "una magnífica labor de oposición".
Todo ello, ha continuado, le da "fuerza para seguir adelante", por lo que ha avanzado que va a salir al territorio a buscar avales "con la ilusión de poder seguir sacando este proyecto adelante, de seguir sumando concejalías y alcaldías". "Allí donde hay un alcalde, un concejal del Partido Popular, conseguimos mejorar nuestra tierra", ha finalizado.
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