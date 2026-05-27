Adiós a las aulas prefabricadas: 6,3 millones para transformar el CPI El Espartidero de Zaragoza

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades ampliará el Centro Público Integrado El Espartidero, en el barrio zaragozano de Santa Isabel, con una inversión global de 6,3 millones de euros. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el gasto plurianual para llevar a cabo esta actuación, que permitirá dotar por fin al centro de infraestructuras definitivas para Educación Secundaria y mejorar espacios ya existentes.

La intervención responde a la necesidad de atender adecuadamente la demanda educativa en el centro, que fue transformado el curso 2018/2019 en CPI integrado y pasó a ofertar las enseñanzas de ESO, pero sin que se habilitasen los espacios requeridos para ello.

El progresivo crecimiento de alumnado desde entonces no ha ido acompañado de la infraestructura necesaria para esta última etapa, lo que ha obligado a utilizar en los últimos años aulas específicas como ordinarias y a instalar cinco aulas prefabricadas. El centro escolariza este curso a 601 alumnos y cuenta con siete unidades de Infantil, trece de Primaria y diez de ESO.

El proyecto, que fue adjudicado a Arquitectura Metropolitana Atópica S. L. P., prevé la construcción de la fase de Secundaria, con capacidad para ocho grupos de ESO conforme a las previsiones de escolarización, que estiman una estabilización del alumnado en los próximos años y cifran la necesidad de aulas en 7 grupos de infantil, 12 de ESO, además de los 8 ya citados en Secundaria.

Además de la nueva edificación, la actuación incluirá la consolidación de la fachada del comedor —que presentaba fisuras—, la recuperación de la sala de usos múltiples a su configuración original, ya que en la actualidad estaba compartimentada para uso como aulas, y la adecuación de la biblioteca del centro, mejorando así la calidad de los espacios educativos.

El plazo de ejecución de las obras se ha fijado en 18 meses y su puesta en funcionamiento está prevista para el inicio del curso escolar 2028-2029.

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Esta actuación se enmarca en la planificación de inversiones educativas del Ejecutivo autonómico y en el Plan General de Contratación del Departamento de Educación, con el objetivo de reforzar la red de infraestructuras escolares públicas y garantizar una educación de calidad en todas las etapas.