Aragón reconoce la labor de servicios de emergencia y voluntarios con las Placas al Mérito de Protección Civil

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la concesión de las Placas al Mérito de Protección Civil de Aragón correspondientes a 2025, con las que se reconoce la labor de servicios de emergencia, entidades, voluntarios y ciudadanos por su actuación ante situaciones de riesgo o por su trayectoria en el sistema autonómico.

Las distinciones, que son de carácter exclusivamente honorífico y están repartidas en cinco categorías, reconocen la implicación de profesionales y ciudadanía en la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente.

En la categoría de voluntariado han sido distinguidas tres agrupaciones por su intervención en emergencias registradas el pasado año: Campo de Belchite, por su actuación durante las tormentas de junio; Ribera Bajo Huerva, por su participación en las lluvias de septiembre en el entorno de Zaragoza; y Sobrarbe, por su trayectoria y su papel pionero en la red autonómica, coincidiendo con su 25 aniversario.

El Gobierno de Aragón distingue también a dos referentes del sistema de emergencias en la categoría de entidad o grupo operativo: el Grupo de Intervención Social en Grandes Emergencias y Catástrofes, por su labor de atención a las personas afectadas y su trayectoria; y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Zaragoza, que este año cumple 50 años consolidado como uno de los pilares de la respuesta ante emergencias en la Comunidad.

En la categoría de trayectoria, las placas reconocen a Joseph Bonson, por su contribución a la cooperación transfronteriza en materia de emergencias; y a José Manuel Arredondo, por su trabajo al frente del Instituto de Medicina Legal de Aragón y su aportación a la coordinación institucional en situaciones de crisis.

En la categoría de medio de comunicación, el reconocimiento es para la Asociación VOST Spain, por su labor en la gestión y difusión de información en situaciones de emergencia.

Por último, en la categoría de hecho relevante se distinguen actuaciones individuales que han permitido salvar vidas, como la de Andrés Denis Castelló, que rescató a un conductor en una situación de riesgo extremo; y la de Sergio Abad y Alejandro Abad, que lograron poner a salvo a una menor atrapada en un incendio en Plou (Teruel).

Las Placas al Mérito de Protección Civil forman parte del sistema de honores del Gobierno de Aragón y reconocen la contribución conjunta de administraciones, profesionales y voluntariado a la respuesta ante emergencias en la Comunidad.