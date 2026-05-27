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Aragón se prepara para combatir los incendios forestales con la contratación de nueve aeronaves por más de 24 millones de euros

El Consejo de Gobierno aprueba la compra de helicópteros de hasta diez plazas para reforzar la lucha contra incendios, con un presupuesto de 24,6 millones de euros.

Hidroaviones cargando agua en embalses en una imagen sacada desde Mohedas de Granadilla.

Hidroaviones cargando agua en embalses en una imagen sacada desde Mohedas de Granadilla.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de nueve aeronaves para el dispositivo INFOAR de extinción de incendios forestales en Aragón durante el periodo 2027-2029, con un presupuesto de licitación de 24.686.590 euros, distribuidos en tres anualidades de aproximadamente 8,2 millones de euros cada una.

El contrato, que podrá prorrogarse por dos años adicionales —2030 y 2031—, garantiza la continuidad del operativo aéreo del INFOAR una vez que el contrato actualmente en vigor se extinga el 31 de diciembre de 2026.

El expediente se divide en cuatro lotes: el lote 1 contempla cuatro helicópteros ligeros, con un presupuesto base de licitación de 10.443.982 euros; el lote 2, dos helicópteros ligeros, por 5.259.738 euros; el lote 3, dos helicópteros medios, por 7.518.870 euros; y el lote 4, un helicóptero ligero de coordinación y mando, por 1.464.000 euros. Los helicópteros ligeros tienen capacidad para transportar seis personas sin incluir tripulación, mientras que los medios elevan esa capacidad a diez personas como mínimo.

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Entre los criterios de adjudicación, se valorarán aspectos como la modernidad de las aeronaves, la disponibilidad de sistemas de transferencia de datos satelital para el envío de imágenes y vídeo, la disponibilidad de personal de apoyo terrestre a las operaciones aéreas y, en el caso del lote de coordinación, la disponibilidad de wifi en cabina.

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