Aragón cubre todas sus plazas mir en el último día del proceso de adjudicación

Aragón ha logrado cubrir todas sus plazas mir en la mañana de este miércoles, último día del proceso de adjudicación al que la comunidad ha llegado con dos vacantes, ambas de Medicina Familiar y Comunitaria. Entre las 10.10 y las 10.20 horas se han asignado las dos plazas libres que había en los sectores de Alcañiz y Calatayud, permitiendo así que el territorio atribuya todas sus plazas de residentes en un momento en el que acusa el déficit de profesionales sanitarios.

Este año, Aragón ofertaba 271 plazas en total, de las que 225 se ofrecían en la provincia de Zaragoza, 26 en la de Huesc ay otras 20 en la de Teruel. De estas, 84 eran de Medicina de Familia, dos más que hace un año debido a que se ampliaron los puestos en Teruel. Esta ha sido una de las especialidades que más ha tardado en cubrirse, con sus últimas plazas adjudicadas en el último día del proceso. También este martes todos los puestos que se adjudicaron en el territorio pertenecían a esta especialidad.

El primer día hábil después de que le adjudiquen la plaza, el futuro residente debe contactar con su unidad docente para determinar una fecha para un reconocimiento médico en el hospital al que se vayan a incorporar. Se trata de un examen médico obligatorio que tiene como finalidad comprobar que no cuenta con ninguna limitación que le impida desarrollar su actividad profesional de forma correcta.

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Los futuros residentes tomarán posesión de sus plazas entre los días 5 y 6 de junio de 2026. Este último marcará el inicio oficial del periodo de formación en el que comenzarán su actividad dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).