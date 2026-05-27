CCOO se encierra en la sede del Gobierno de Aragón hasta que Susín fije una fecha para negociar la regulación de las salidas extraescolares
Delegados del sindicato permanecen en el edificio Pignatelli después de la mesa sectorial de este miércoles, en el que aseguran que Susín ha mostrado "desdén"
Zaragoza
Delegados de CCOO Aragón se han encerrado en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, después de que Educación no fijara en la mesa sectorial de Educación de este miércoles una fecha para empezar a negociar la regulación de las salidas extraescolares. Desde el sindicato han asegurado que se mantendrán en el interior de la sala hasta que la consejera de Educación, Carmen Susín, determine un día para avanzar en las converasaciones. Fuentes de la organización sindical aseguran que Susín ha mostrado "desdén" ante su solicitud.
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