La comunidad educativa de Aragón estudia acciones legales contra Educación por el calor en las aulas

Su postura es firme: no al calor en las aulas. Las federaciones de Enseñanza de los sindicatos CCOO y CGT Aragón han dejado en manos de sus servicios jurídicos el estudio de posibles acciones legales para "exigir responsabilidades" al Gobierno autonómico y "forzar la ejecución inmediata" de medidas de climatización en los colegios de la comunidad. También estudian medidas judiciales desde Fapar (Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos), en una forma de ejercer presión al Departamento de Educación para que aclimate los centros educativos de la comunidad.

Los sindicatos han amenazado con llevar a cabo acciones legales después de que en el comienzo de esta semana se hayan vuelto a registrar temperaturas de entre 26 y 24 grados en algunos centros de la comunidad. El malestar se ha acrecentado entre las organizaciones sindicales porque el curso pasado ya denunciaron esta situación ante Inspección de Trabajo, que emitió un requerimiento formal con el que obligaba al Gobierno de Aragón a instalar equipos de climatización antes del 31 de diciembre de 2025 en las salas de profesores, despachos conserjerías y zonas de personal de administración. Este, aseguran, no se ha cumplido, y es por eso por lo que plantean nuevas medidas judiciales.

Un termómetro marca 32,6 grados en el colegio Vía Hispanidad de Zaragoza, este martes. / Servicio Especial

Según informan fuentes sindicales, desde Inspección de Trabajo han enviado un nuevo requerimiento al Departamento de Educación para que respondiera a estas exigencias. La consejería ha anunciado este martes, cuando ya varios centros han denunciado altas temperaturas en las aulas, la puesta en marcha de una consulta dirigida a colegios públicos de Infantil y Primaria (incluidos los públicos integrados), institutos de Secundaria y centros de Educación Especial con el objetivo de "avanzar en el desarrollo de plan de mejora climática Aulas que respiran". Esta medida es la respuesta a la petición de Inspección, indican desde la consejería.

Un cuestionario sobre el impacto del calor

La medida anunciada por el Gobierno de Aragón consiste en un cuestionario que se remitirá hoy a los centros de la comunidad y que, según indican desde el departamento, recoge datos sobre el impacto del calor en la actividad lectiva, las temperaturas máximas alcanzadas en las aulas, la necesidad de adaptar el uso de espacios o actividades durante episodios de altas temperaturas, el estado y el mantenimiento de las instalaciones, el consumo energético y las principales demandas de los propios centros sobre confort térmico.

Son estas las denuncias que han realizado familias y docentes de diversos colegios desde hace varios cursos, también esta semana, y que llevaron a la huelga educativa en defensa de la escuela pública la semana pasada ante una situación que consideraban "insostenible".

Los centros tienen de plazo hasta el 15 de junio para responder a la consulta y para la selección de proyectos se tendrá en cuenta la ubicación de los centros educativos en zonas de severidad climática, el uso extendido de las instalaciones (jornada de mañana y tarde, horario ampliado o actividades extraescolares) y las condiciones estructurales y de envolvente térmica. Desde Fapar celebran que Educación de este paso que "llega tarde pero está bien que se ponga en marcha y se empiece a actuar". "Cada día que pasa la urgencia es mayor. Cuanto antes se pongan a ello, antes terminarán", sostienen.

Desde el departamento informan de que la consulta es "la fase inicial del plan" y está orientada a recopilar información homogénea sobre las condiciones térmicas y energéticas de colegios e institutos para poder establecer luego una "priorización objetiva de las futuras actuaciones atendiendo a la diversidad climática, constructiva y de uso de edificios escolares en Aragón". Animan a todos los centros a participar.

La medida de Educación, que responde a las exigencias de Inspección de Trabajo, llega después de que los sindicatos y organizaciones como Fapar también hayan activado otras medidas no legales para paliar esta situación. En concreto, desde Fapar han comenzado a recoger datos de las temperaturas que registran los centros para realizar un informe y, si es necesario, denunciar. La recopilación se realizará hasta octubre. Este martes, centros como el CEIP Hispanidad han registrado 32,4º con sus termómetros a las 9.33 horas. En el IES Tubalcaín de Tarazona se han aclaznado los 30,4º, según sus mediciones.

Además, los sindicatos también han puesto en marcha campañas de movilización dirigidas a las plantillas de los centros de Aragón para que midan y fotografíen las temperaturas de las aulas y, de esta manera, documentar los incumplimientos y elevar las correspondientes denuncias ante Dirección General de Personal e Inspección de Trabajo. En el caso de CGT valoran incluso la posibilidad de interponer un recurso ante la Justicia en función de si se cumpliera o no con las exigencias de este órgano administrativo.

Los sindicatos se mantienen férreos en su "no" al calor en los centros educativos y recuerdan que trabajar a más de 27º en espacios interiores vulnera la normativa vigente (Real Decreto 486/1997), lo que ya ha sucedido en algunos centros esta misma semana. Desde el departamento informan de que este curso ya han llevado a cabo actuaciones de climatización en 40 aulas de 2 años y que el año pasado se realizaron obras de mejora del confort térmico por 1,8 millones. En el acuerdo de Gobierno PP-Vox de 2026 también se recoge un plan de climatización cuyas primeras medidas deberían llegar, según el pacto, antes de que concluya 2026.

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