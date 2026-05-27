El empleo en Zaragoza cruza fronteras: así pueden llegar los trabajadores extranjeros

La falta de mano de obra ya no es un problema de futuro, sino una realidad presente para muchas empresas aragonesas. Sectores de todo tipo, desde la industria hasta los servicios o el sector agroalimentario, llevan tiempo alertando de las dificultades para encontrar trabajadores. Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Zaragoza ha puesto en marcha su nuevo servicio Candidat@s Ready, que pretende ayudar a las compañías a captar talento y facilitar todos los trámites necesarios para su contratación.

Este proyecto tiene una extensión llamada Ready Origen, cuyo objetivo es conectar a las empresas con trabajadores extranjeros para cubrir vacantes que actualmente son difíciles de ocupar. El programa está abierto a todo tipo de perfiles, tanto cualificados como no cualificados, y pretende convertirse en una herramienta para paliar la escasez de trabajadores que afecta de forma generalizada al mercado laboral español.

Durante la jornada, Cámara de Comercio ha explicado cómo funciona el servicio y ha compartido experiencias de empresas aragonesas que ya han captado capital humano lejos de Aragón, como Litera Meat y Satel. En este caso, no lo han hecho a través de Ready Origen, pero sí se ha querido poner en valor la necesidad de buscar trabajadores. El papel de Cámara de Comercio será facilitar los trámites, muchas veces farragosos.

Uno de los pilares del proyecto es la contratación en origen, es decir, seleccionar trabajadores directamente en sus países antes de que se trasladen a España. Se trata de un proceso complejo que implica coordinación con administraciones públicas, trámites legales y jurídicos, permisos y procesos de selección internacionales.

Cámara quiere actuar como intermediaria y acompañar a las empresas durante todo el procedimiento para reducir la carga burocrática y los riesgos, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con recursos propios para afrontar este tipo de contrataciones.

La entidad subraya que el servicio no sustituye a las compañías, sino que busca facilitarles el proceso para que puedan centrarse en su actividad mientras Cámara coordina la gestión junto a socios internacionales con los que ya trabaja.

Desde la institución recuerdan que cuentan con experiencia en programas de empleo, formación y mejora de la empleabilidad, además de capacidad para coordinar ayudas, subvenciones y colaboraciones con administraciones públicas y privadas.

Búsqueda de talento

En un mercado laboral marcado por el envejecimiento de la población, los cambios demográficos y la falta de relevo en determinados sectores, la contratación internacional gana cada vez más peso entre las empresas españolas. Cámara considera que combinar talento local e internacional es clave para responder a las necesidades actuales del tejido empresarial.

La directora de Empleo, FP y Emprendimiento de la Cámara, Ana Muñoz, ha explicado que el servicio incluirá no solo la búsqueda de candidatos, sino también acompañamiento durante la incorporación y seguimiento posterior para comprobar que el trabajador encaja en la empresa y favorecer su permanencia.