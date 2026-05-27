El objetivo: que aclimaten su centro. Familias del CPI Parque Venecia de Zaragoza se han concentrado este miércoles para reclamar a la DGA que se comprometa a aceptar "la parte que le corresponde" para garantizar el confort térmico en las aulas. Madres y padres han presentado propuestas y proyectos para cumplir este objetivo y han asegurado estar dispuestas a "asumir una parte del esfuerzo económico" siempre y cuando la administración contribuya y garantice "la ejecución de las actuaciones necesarias".

Las familias del CPI Parque Venecia han recaudado fondos a lo largo del curso para aclimatar el colegio, en el que explican que se concentra mucho calor, sobre todo en la zona del comedor al contar con una cristalera que, según ha explicado Tamara, madre del centro, "hace efecto invernadero". "Los niños están en peligro. Están comiendo a 34 grados, pero es que el curso no acaba ahora. En julio hay colonias de verano y pueden llegar a los 39 grados. Es peligroso", ha indicado. Desde la AMPA recopilaron dinero para instalar aire acondicoinado en la cantina y presentaron un pryoecto, pero aseguran que "Educación bloquea el proyecto".

Familias del CPI Parque Venecia de Zaragoza protestan contra el calor en las aulas: "Los niños están en peligro" / Pablo Ibáñez

Según ha explicado Tamara, este miércoles la administración ha contactado con el colegio. "Ahora nos exigen un proyecto que vale casi 2.000 euros y que coloquemos máquinas de ventilación, que se supone que ya tendrían que estar instaladas en el colegio", ha indicado. La madre ha asegurado que el planteamiento que les han realizado supone "un incremento importante del presupuesto inicialmente previsto". "A cada cosa nos exigen subir el precio", ha indicado.

Educación ha lanzado una consulta pública dirigida a colegios públicos de Infantil y Primaria (incluidos los públicos integrados), institutos de Secundaria y centros de Educación Especial con el fin de "avanzar en el desarrollo de plan de mejora climática Aulas que respiran". Se trata de "la fase inicial" de un plan mayor y está orientada a recopilar información homogénea acerca de las condiciones térmicas y energéticas de los centros para poder establecer luego una "priorización objetiva de las futuras actuaciones atendiendo a la diversidad climática, constructiva y de uso de edificios escolares en Aragón".

Pero desde el CPI Parque Venecia insisten en reclamar al Gobierno de Aragón que realice un aporte económico. "Vemos que en otros colegios han hecho cosas y en el nuestro no porque es nuevo. Pero es que no está bien hecho, no hay zona verde ni sombras", ha compartido Tamara, y ha lamentado: "Nosotros, que hemos ido por la vía legal, pidiendo una autorización y presentando un proyecto, nos encontramos con trabas. Hemos recaudado bastante dinero, pero pedimos que se comprometan ellos también".

Las familias planean opciones como instalar aire acondicionado en el comedor, colocar lamas de protección solar en la cristalera del mismo o crear zonas de sombra en el exterior. "Nuestra voluntad es la de dialogar y encontrar soluciones", han asegurado las familias en la protesta. A lo largo de este curso, Educación ha llevado a cabo actuaciones de climatización en cerca de 40 aulas de 2 años, y el año pasado realizaron obras de mejora del confort térmico por 1,8 millones.

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En el acuerdo de Gobierno PP-Vox de 2026 se recoge un plan de climatización cuyas primeras medidas deberían llegar, según el pacto, antes de que concluya 2026. El Gobierno de Aragón también ha solicitado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que cumpla con el compromiso adquirido en 2022 para desarrollar y financiar el Plan de Adaptación Climática en los centros educativos públicos