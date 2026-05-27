El Gobierno de Aragón promete que el "plan de rescate a clubes de élite" no solo llegará al Real Zaragoza y la SD Huesca

Es una de las medidas más novedosas del nuevo Gobierno de Aragón que ha llegado en el momento de mayor flaqueza de los clubes de élite de toda la comunidad autónoma. El "plan de rescate" para clubes de élite anunciado por la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, "llegará a todos los deportes y a todo Aragón". Así lo ha prometido la vicepresidenta, que no ha concretado las cuantías previstas para un programa que se prevé que sea "plurianual" y que llegue a todo el territorio.

La vicepresidenta ha querido aclarar que este plan no responde únicamente a la dramática situación que viven los dos principales clubes de fútbol de la comunidad, el Real Zaragoza y la SD Huesca, descendidos el pasado fin de semana a 1ª RFEF. "Hablamos de los clubes de élite, no solo del Zaragoza, ni del Huesca, sino de los clubes de élite en general por su gran importancia en el deporte aragonés y por su impacto económico y social. Lógicamente están incluidos todos los clubes en esa situación, no solo en el futbol, sino de basket, balonmano, natación, atletismo…", ha concretado la consejera, que ha asegurado que lo anunciado hasta ahora es "un anticipo" y que su equipo sigue trabajando en el desarrollo de este plan, que se dará a conocer en "próximas fechas".

Además, ha defendido que continuarán los incrementos presupuestarios para el deporte base y las convocatorias de ayudas para equipos intermedios, así como las becas de excelencia deportivas.

"El compromiso y el apoyo de ete Gobierno al deporte aragonés es indiscutible pero nos encontramos en un contexto y lo que hacemos es anticiparnos con este plan en el que estamos trabajando", ha incidido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón.

Vaquero ha incidido en que es un plan "que va dirigido a los clubes, a los deportistas, para tener un mayor apoyo para mantener estructura y profesionalizar, mejorar las instalaciones e incorporar esa escuela de valores". En este sentido, ha destacado la consejera, en el reparto de ayudas penalizarán las "sanciones y comportamientos que se separan de una actividad sana de competición".

Pendientes de hablar "con los clubes más afectados"

Vaquero ha declinado dar cifras concretas ni orientantivas de este plan porque su departamento todavía tiene pendiente "hablar con los clubes más afectados", sin decir cuáles son estos específicamente.

"El apoyo al deporte va a ser permanente y el Gobierno de Aragon es sensible al momento que viven los clubs de élite", ha expresado, al tiempo que ha anunciado que se está valorando la "plurianualidad del plan", que "no es solamente un plan de choque, sino que lo que se quiere es darle continuidad".

Respecto a los criterios y condiciones para el acceso a este "fondo de rescate", Vaquero ha garantizado la "igualdad de condiciones", con "criterios más incentivadores, no lineales" y se excluirá a los clubes sanciados por violencia en el deporte.