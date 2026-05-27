El hospital Royo Villanova de Zaragoza lleva un mes sin suficientes neurólogos los fines de semana

Profesionales sanitarios del hospital Royo Villanova de Zaragoza denuncian haber estado un mes sin neurólogos los fines de semana. Según han indicado, en las últimas semanas las cuatro camas del área de ictus han quedado a cargo de otros especialistas los sábados y domingos al haber vacantes en esta especialidad. Aseguran que esta situación también se ha dado algunas tardes entre semana, cuando la unidad se mantiene abierta hasta las 22.00 horas. Este jueves se ofertarán dos contratos temporales en este centro hospitalario para Neurología.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón confirman que en el hospital hay vacantes de Neurología, a lo que suman que hay algunos profesionales de esta especialidad que están exentos de realizar guardias médicas por edad. Al no ser suficientes los neurólogos que sí las hacen, y habiendo plazas libres, el Salud ha optado porque otros médicos de guardia del hospital den apoyo al servicio de Ictus hasta que se completen las vacantes existentes. Fuentes de la consejería sostienen que de esta forma la atención a los pacientes de esta unidad está "plenamente cubierta".

Desde el anonimato, un profesional del Royo Villanova comparte que delegar el área del Ictus en otros especialistas ha tenido consecuencias. "Hay cosas de Neurología que se nos escapan porque son más específicas y se han tenido que quedar a cargo del que estuviera de guardia, que puede ser un cardiólogo, por ejemplo", expone. A ello añade que se han generado "demoras" al haberse aplazado algunas atenciones. "Si es de un día para otro puede no pasar nada, pero al ser en fin de semana o puentes... eso ya es un periodo más largo", relata.

Con todo, cree que esta situación podría paliarse esta misma semana, cuando hay convocado un llamamiento para cubrir estas vacantes. También así lo informan fuentes del departamento, que explican que esta semana está prevista la convocatoria pública de estas plazas sin cubrir "con el objetivo de reforzar la plantilla y estabilizar el servicio".

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Desde el departamento aseguran que la atención en la unidad del Ictus del hospital Royo Villanova ha estado asegurada debido a que otros profesionales médicos han apoyado el servicio garantizando "en todo momento" la asistencia a la ciudadanía.