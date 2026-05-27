Huesca albergará la Gala Michelín 2027 y se convierte en el epicentro de la gastronomía española

La ciudad de Huesca albergará la ceremonia de entrega de las Estrellas Michelín 2027 organizada por la Guía Michelín el próximo 24 de noviembre. Según ha anunciado Mónica Rus, directora de comunicación, imagen y marca Michelin España y Portugal, este martes en un acto en el Museo de Huesca, el espacio Carlos Saura del Palacio de Congresos acogerá a los 700 invitados que acudirán a dicha gala.

Huesca toma así relevo de Málaga y será la primera vez que acoja esta gala, donde el cocinero oscense Carmelo Bosque será el chef coordinador de la cena del evento.

El propio Bosque, impulsor de esta iniciativa y propietario del restaurante Lillas Pastia, con una Estrella Michelín, se ha mostrado muy ilusionado y ha calificado a la provincia de Huesca como “ejemplo de gastronomía”. Ha asegurado que es el día más feliz de su vida: “Este reconocimiento no es solo para las estrellas, también para todo el sector, los agricultores y los ganaderos. Los que durante todo el año han trabajado con pasión, ahora se proyecta al mundo gracias a esta gala”, ha enfatizado.

Reconocimiento a la provincia y sus cocineros

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha elogiado a los cocineros del territorio altoaragonés y ha asegurado que este anuncio supone un reconocimiento al trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo.

Azcón ha señalado que de los once restaurantes con estrella de Aragón, ocho están en la provincia de Huesca. Ha detallado que si Huesca es la provincia con más Estrellas Michelín por habitante, “también es la que más estrellas tiene por pequeños municipios”.

El presidente del ejecutivo aragonés ha afirmado que esto solamente es “una meta volante” porque no van “a dejar de pedalear” y que apostar por una promoción “de primerísimo nivel” va a poner a Huesca en el centro nacional.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, se ha mostrado emocionada por la noticia y ha agradecido a las instituciones el apoyo para que la candidatura oscense fuera la ganadora, porque “esta gala va a marcar un antes y un después”.

“Esto es un reconocimiento a una ciudad que ha sabido hacer de la gastronomía una parte esencial de la ciudad. Estamos situando a Huesca en el sitio que merece”, ha explicado y ha mencionado a los precursores de este fenómeno gastronómico como la Familia Navas del extinto Restaurante Navas, la familia Abadías de Las Torres y la familia Acín de La Venta del Sotón, además de las dos estrellas actuales.

Dinamismo gastronómico

Por su parte, Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca, ha señalado que es un reconocimiento a un sector que lleva haciendo las cosas muy bien durante mucho tiempo y que los ingredientes que da el territorio altoaragonés son “únicos”. Ha destacado que “ninguna provincia puede decir que tiene más estrellas Michelín por habitante y seis de ellas en entornos rurales”.

Mónica Rius ha enumerado que existen inspectores de la Guía Michelín de más de 25 nacionalidades que acuden más de 300 veces al año a comer o cenar, de forma anónima y siempre pagando su cuenta, en restaurantes de toda España, realizando un análisis profundo, ajeno a modas, con criterios profesionales gastronómicos.

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Miguel Pereda, director comercial y de marketing Guía Michelín en España, ha mostrado su ilusión por traer la gala a Huesca y a su provincia, “porque ha demostrado dinamismo gastronómico” y ha destacado el empeño por hacer esta candidatura posible, “ya que reforzará el atractivo del territorio como destino gastronómico de primer nivel”.