Ibercaja habla sobre la crisis del Real Zaragoza: "No podemos reflotar la situación"

La delicada situación deportiva del Real Zaragoza también se ha colado en la celebración del 150 aniversario de Ibercaja. Y el encargado de responder ha sido directamente el consejero delegado del banco, Víctor Iglesias, que reivindicó el compromiso de la entidad financiera con el club y con el futuro nuevo estadio pese a la frustración acumulada por el descenso del equipo a la Primera Federación (tercera categoría).

“Es un club de Primera y volverá a Primera”, afirmó Iglesias durante el encuentro con medios de comunicación celebrado en Zaragoza, una de las respuestas más personales de toda la comparecencia. El directivo reconoció abiertamente la decepción que supone para la ciudad y para la afición seguir fuera de la máxima categoría. “Es triste”, admitió, al referirse a la larga permanencia del Zaragoza fuera del fútbol profesional de élite, pese al peso histórico, social y deportivo de la entidad.

“El club, por la historia, la trayectoria, el palmarés y el respaldo social que tiene, debería estar en categorías profesionales de máximo nivel”, añadió. Iglesias hizo hincapié en la dimensión social y simbólica del Zaragoza en la ciudad. “Es un club de Primera en el sentido de que tiene una afición increíble, un respaldo social asombroso”, afirmó.

Acuerdo de 'naming' con la Nueva Romareda

Sin embargo, defendió que el compromiso de Ibercaja con el club no cambia pese a los malos resultados deportivos. Iglesias recordó que el acuerdo de patrocinio y naming rights (derechos sobre el nombre) firmado con la sociedad Nueva Romareda, integra por el club, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, que es la encargada de impulsar el nuevo estadio. “Lo hicimos hace un año porque pensamos que la vieja Romareda no podía ya tener utilidad para ser sede de un proyecto de primer nivel”, explicó.

“Nuestro compromiso se mantiene firme”, subrayó el consejero delegado, que recordó que el convenio contempla distintas cantidades económicas según la categoría deportiva. El canon previsto era de un millón de euros anuales mientras el equipo permaneciera en Segunda División y de dos millones si subía a Primera. “Si subíamos, estaríamos encantadísimos de poder pagar más”, afirmó. Sin embargo, tras el descenso a Primera Federación, la aportación anual prevista se reducirá a 500.000 euros.

Cómo reflotar el Real Zaragoza

“Una afición de Primera, una ciudad de Primera… creemos que tiene que estar en Primera y ahí jugará en algún momento”, recalcó el máximo directivo del banco aragonés en su intervención. “Dicho lo cual, con nosotros que no cuenten para reflotar la situación deportiva ni económica porque nosotros somos una entidad financiera aragonesa y no tenemos ni idea de cómo gestionar adecuadamente clubes deportivos”, afirmó Iglesias.

El consejero delegado evitó así entrar en valoraciones sobre posibles cambios accionariales o deportivos y defendió que corresponde a la actual estructura del club construir un proyecto competitivo para recuperar la máxima categoría. “La estructura deportiva actual es la que tiene que buscar la manera de construir un proyecto para volver”, señaló.

Las declaraciones llegan en uno de los momentos más delicados de la historia reciente del Zaragoza, cuya prolongada crisis deportiva y la caída a Primera Federación han reabierto el debate sobre el futuro institucional y económico de la entidad.