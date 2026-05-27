Ibercaja se vuelca en la celebración de sus 150 años con una gran exposición y una programación especial durante un año

Ibercaja quiere convertir la celebración de su 150 aniversario en mucho más que una efeméride corporativa. La entidad aragonesa desplegará durante los próximos doce meses una amplia programación de actividades culturales, sociales, empresariales e institucionales con las que pretende reivindicar tanto su historia como su arraigo territorial y su papel dentro de la sociedad española.

La conmemoración arrancará oficialmente este jueves 28 de mayo, exactamente 150 años después de la apertura de la primera oficina de la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. Lo hará con la inauguración de la exposición “150 años moviéndonos por ti” en la sede principal del banco en Zaragoza, situada en la céntrica plaza Paraíso.

La muestra reconstruye la evolución histórica de Ibercaja desde sus orígenes en 1876 hasta la actualidad a través de documentos originales, fotografías, piezas históricas, publicidad, mobiliario bancario y referencias a algunos de los principales hitos económicos, sociales y culturales vinculados a la entidad.

Durante la presentación del aniversario, el director de Comunicación Corporativa, Marca y Relaciones Institucionales del banco, Enrique Barbero, explicó que el objetivo es mostrar “cómo Ibercaja ha acompañado a sucesivas generaciones de personas, familias y empresas” a lo largo de siglo y medio de historia. La exposición servirá además como eje simbólico de toda la programación conmemorativa, que se extenderá hasta mayo de 2027.

Gira cultural del Teatro Real

Entre las iniciativas previstas figura también una gira cultural impulsada junto al Teatro Real. Ibercaja llevará una carroza lírica con actuaciones musicales a distintas ciudades españolas donde la entidad mantiene una fuerte implantación territorial, entre ellas Huesca, Teruel, Guadalajara o Burgos.

El aniversario incluirá además varias iniciativas vinculadas al mundo económico y empresarial. Una de las más destacadas será la presentación en Madrid de un estudio elaborado junto al Instituto de Estudios Económicos sobre la longevidad empresarial y las claves de supervivencia de las compañías centenarias en España.

La entidad organizará también en Zaragoza un ciclo de encuentros empresariales bajo el lema de las “empresas con legado”, en el que participarán directivos y presidentes de algunas de las principales compañías españolas. El primero de esos encuentros contará con la participación de Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex.

Otro de los proyectos emblemáticos será la publicación de un libro conmemorativo sobre los 150 años de Ibercaja coordinado por el economista aragonés Vicente Salas, catedrático de la Universidad de Zaragoza y Premio Jaime I de Economía.

La programación incluirá además una gran gala institucional el próximo 10 de septiembre en el Auditorio de Zaragoza con representantes de los distintos grupos de interés vinculados históricamente al banco. El cierre de las clebraciones llegará en mayo de 2027 con un encuentro previsto para los más de 5.200 empleados del grupo, también en Zaragoza.

Paralelamente, la Fundación Ibercaja desarrollará una intensa agenda cultural y social propia durante estos doce meses, con exposiciones, conciertos, actividades educativas y programación divulgativa vinculada al aniversario. Toda esta estrategia conmemorativa gira alrededor del lema elegido por la entidad para celebrar sus 150 años: “150 años moviéndonos por ti”.

Un mensaje con el que Ibercaja quiere proyectar una idea de continuidad entre pasado y futuro. La entidad insiste en reivindicar que, pese a la transformación tecnológica y financiera experimentada durante siglo y medio, mantiene la misma filosofía con la que nació en la Zaragoza de 1876, la de una banca cercana, con vocación social y muy vinculada al territorio.

El aniversario llega además en un momento especialmente simbólico para el banco. Ibercaja afronta esta efeméride convertida en una de las pocas grandes entidades financieras españolas que todavía mantienen un fuerte arraigo territorial y un modelo accionarial íntegramente controlado por fundaciones procedentes de antiguas cajas de ahorros.