Jorge Azcón, sobre la investigación de la UCO en el PSOE: "Esto es invivible y ya no da más de sí"

"Esto ya no da más de sí". Al presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP autonómico, Jorge Azcón, se le acaban casi los adjetivos y calificativos después de meses denunciando la presunta corrupción en distintos cargos del PSOE. Este miércoles, después de los registros de la UCO en la sede del partido en Ferraz, el presidente aragonés ha asegurado que "esto es invivible y ya no da más de sí".

"¿Qué más tiene que pasar?", se ha preguntado Azcón, para que se adelanten elecciones generales en el país. "¿Qué más tiene que pasar para que los socios del PSOE se den cuenta de la putrefacción les está llegando a ellos y que están inundados de la misma miseria y porquería que representa la corrupción?", ha preguntado de forma retórica el presidente aragonés, que pide un "cambio político" que abra un nuevo tiempo en la política española.

"Las joyas de Zapatero hoy se eclipsan por la corrupción en la financiación del PSOE dentro de la propia sede del partido. No puede ser que los socialistas en general permitan que se esté degradando la imagen de nuestro país, que se esté degradando la democracia", ha expresado el presidente aragonés.

Mar Vaquero, en la comparecencia de las Cortes. / Cortes de Aragón

El Gobierno de Aragón sigue redoblando la presión sobre el Gobierno central ante la sucesión de las investigaciones de la UCO que afectan al PSOE, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha asegurado que "la democracia va a ser más fuerte que Pedro Sánchez" y ha urgido a la convocatoria de elecciones generales.

Respecto a los registros de la UCO en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, Vaquero ha calificado de "situación insoportable e indecente la que se está viviendo en nuestro país". "No ha habido un presidente en la democracia que esté más salpicado por presuntos hechos cada vez más claros de corrupción, tanto en el ámbito del gobierno como personal y orgánico", ha lamentado Vaquero, que ha vuelto a decir que es un "momento inaguantable para el país" y, por tanto, ha pedido que "sean los españoles los que decidan el gobierno que quieren y se ceda la voz a través de las urnas".

Por ahora, el presidente sigue con sus mismos planes de agotar la legislatura, pero la vicepresidenta autonómica califica la investigación en el PSOE de "indecencia a nivel nacional, que sacude los pilares de la democracia española y que desgasta la imagen del país a nivel europeo e internacional".

Y también ha hecho un llamamiento a los socios del PSOE: "No sé si piensan mantener al PSOE en el Gobierno hasta el final de sus días, pase lo que pase".

Vaquero ha ido más allá y, aunque por ahora ninguna investigación señala directamente al presidente Sánchez, ha expresado que "puede que el señor Sánchez se merezca ser perseguido por la justicia, pero los españoles no se merecen un presidente que les dirija en estas circunstancais". "Lo que tenía que hacer es dejar que fueran los españoles quienes tomen la palabra", ha recalcado.

Además ha criticado que Sánchez se cree "que está por encima de la ley", lo que, ha considerado, "pone en riesgo el Estado de derecho y la democracia". "Pero sabemos que la democracia va a funcionar y la justicia y la UCO van a funcionar", ha insistido. Al final, ha añadido, "al presidente Sánchez cada día le queda un día menos y la democracia va a ser más fuerte que Pedro Sánchez".

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"Sánchez no es presidente de sí mismo, es presidente de todos los españoles y son los españoles queines tienen que decidir si quieren tener un presidente que ha dejado claro que ya no les representa por los casos de corrupción en el gobierno y anivel personal y orgánico de su partido", ha terminado.