Vox coloca a la jefa del servicio de Menores al frente del IASS

El Consejo de Gobierno de este miércoles ha dado luz verde al nombramiento de tres nuevos altos cargos para "seguir completando la estructura" del Ejecutivo aragonés, en concreto, en los Departamentos de Desregulación, Bienestar Social y Familia y Presidencia, Justicia y Cultura.

Por un lado, en el área que lidera el vicepresidente Alejandro Nolasco se ha aprobado el cese de Eva Fortea como directora general de Familia, Infancia y Natalidad, a quien sustituirá David Sainz, tal y como ha informado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para informar de los asuntos tratados en el mismo.

También en el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia se ha nombrado a Marta Isabel Tejero como nueva directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), debido al cese, por petición propia, de Ángel Val, quien se jubila a los 77 años. Tejero es Psicóloga de formación y lleva ejerciendo 12 años como funcionaria. Hace tres meses que ascendió a la jefatura del servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia.

Ángel Val "ha demostrado una enorme vocación de servicio, se jubila con 77 años, después de haber estado en esta última etapa profesional al mando del IASS", ha apuntado Mar Vaquero.

Sobre Marta Isabel Tejero, la vicepresidenta del Gobierno ha indicado que se trata de una funcionaria de la comunidad autónoma, "jefa de servicio hasta ahora en el propio IASS", por lo tanto, "conocedora del funcionamiento, del día a día, de los principales problemas que se atienden, de los programas que se ponen en marcha y una profesional también con conocimiento como funcionaria de este ámbito".

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Por otro lado, en lo que respecta al Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, también como titular de este ámbito, ha informado del cese del delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, Javier Betorz, así como del nombramiento, en su lugar, de José Luis Moret.