Mar Vaquero resalta la voluntad de "diálogo" de Susín frente a las movilizaciones de la escuela pública de Aragón

El foco, en el diálogo. Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, ha puesto en valor el "talante" que ha mostrado con la comunidad educativa la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, que desde que llegara al departamento a principios de mayo se ha encontrado con protestas de la escuela pública, una huelga de dos días y un anuncio de nuevas movilizaciones. "Creo que lo primero es el diálogo", ha expresado la también líder de Presidencia, Justicia y Cultura, que ha mostrado su respeto hacia los paros después de que las 17 organizaciones que han llevado la concertación del Bachillerato a la Justicia anunciaran nuevas actuaciones.

"Creo que es muy importante la labor de acuerdo de acuerdo que está lanzando la consejera, y el diálogo", ha remarcado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este miércoles. Vaquero ha afirmado que Susín "ha tendido la mano a toda la comunidad educativa, a profesores, a familias y a todos y cada uno de los representantes de las organizaciones relacionadas con la educación".

Las 17 entidades que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la modificación de la orden por la que se posibilita la concertación del Bachillerato desde el próximo curso, que también han solicitado cautelares para urgir la suspensión de esta medida, han requerido una reunión "urgente" con la consejera Susín para trasladarle los reclamos de la escuela pública aragonesa que los días 19 y 20 de mayo fue a la huelga para exigir "calidad". Según indicaron este martes, a la líder del departamento le exigen también "el diálogo honesto" que anunció en las cortes y que también ha puesto en valor Mar Vaquero.

"Sensibilidad" para implantar hábitos saludables en los colegios

Las familias, que representadas por Fapar forman parte de las 17 entidades que han recurrido la concertación del Bachillerato, han lamentado también la decisión del Gobierno de Aragón de desistir a los contratos por los que repartía fruta en los almuerzos escolares en los colegios de la comunidad. Vaquero ha dejado los detalles de esta medida en manos de la consejería de Agricultura, que gestionaba este plan junto a la de Educación. "Es un programa que venía funcionando, pero siempre puede haber variaciones", ha señalado.

Con todo, Vaquero ha indicado estar segura de que la consejera de Agricultura (Vox), Arancha Simón, "tiene la misma sensibilidad que se ha tenido en la introducción de hábitos saludables en los colegios". "Seguro que desde la consejería de Agricultura están pensando ya en cómo continuar con ese espíritu de generar consumos saludables a través de lso colegios", ha indicado. Simón no descartó recuperar este plan en un futuro con productos "de calidad y proximidad", pero no dio plazos. Tampoco lo ha hecho Vaquero. "No puedo concretar ni cuándo ni cómo. La consejera de Agricultura dará cuenta de ello", ha indicado.

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Simón justificó la decisión de desistir a los contratos por los que entregaba fruta a los estudiantes a la hora del almuerzo en que el Gobierno de Aragón "no puede entregar" a los alumnos de la comunidad "peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto" porque debe apostar por productos regionales. Fue esta la crítica que realizaron hace un año, con Javier Rincón todavía al frente del departamento de Agricultura, la plataforma Come Pública y los agricultores. Las familias, que apoyaron (y apoyan) esta apuesta por la proximidad, lamentan que el Ejecutivo autonómico no haya buscado una alternativa en este último año.