PP y Vox tumbarán la propuesta del PSOE para una comisión de investigación sobre la Nueva Romareda: "Es una pataleta"

PP y Vox no aceptarán la petición de crear una comisión de investigación de la Nueva Romareda que ha lanzado este miércoles la líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, que ha reclamado "transparencia y claridad" en un proyecto que va a ser costoso para las arcas públicas. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón ha dado carpetazo a la propuesta del PSOE y ha asegurado que no apoyarán la iniciativa en el Parlamento aragonés, y lo ha calificado de "pataleta" de Alegría, que busca en su opinión "distraer la atención de los asuntos graves que afectan al PSOE".

La líder del PSOE ha lanzado la propuesta en una entrevista en la Cadena SER Aragón, pero la petición no tendrá mucho recorrido al ser rechazada ya por el Gobierno, que tiene una mayoría parlamentaria de 40 diputados.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha tildado de "pataleta" de la secretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, la petición registrada por los socialistas en la Cámara autonómica para la creación de una comisión de investigación sobre los acuerdos, deliberaciones y plan de negocio de la sociedad Nueva Romareda, así como sobre el sobrecoste del nuevo estadio de Zaragoza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha considerado que el objetivo de Pilar Alegría es "tratar de desviar la atención en un contexto de escándalos y de corrupción que acechan al PSOE y a ella muy concretamente, porque ha formado parte de ese Gobierno", por lo que ha avanzado no aceptarán la petición de crear la comisión sobre la nueva Romareda.

Para Vaquero, esta iniciativa llega en respuesta a la comisión de investigación impulsada por PP y Vox para investigar "los escándalos y las orgías que --el exministro-- Ábalos tuvo en nuestra comunidad autónoma y afectan, lógicamente, a la regeneración política que vienen demandando los ciudadanos".

En este punto, la vicepresidenta de Aragón ha opinado que Pilar Alegría "no podía decir que no a esta comisión de investigación en la que se veía implicada porque, además, sabe perfectamente que hubiera salido adelante con el apoyo mayoritario de 40 diputados --de PP y Vox-- en las Cortes de Aragón", de modo que su respuesta es una comisión de investigación para la Romareda, ha considerado la política conservadora.

Además, ha expresado que Alegría "está instrumentalizando las Cortes para consolarse en una pataleta" y tiene que "buscar muchos elementos para distraer la atención sobre los grandes y graves casos de corrupción que están persiguiendo a su partido, pero es imposible".

"Es tan grande el elefante en la sala que es imposible que la señora Alegría, con esta cuestión, pueda desviar la atención, y nosotros, lógicamente, no vamos a ser no vamos a ser colaboradores de pataletas", ha zanjado la portavoz del Gobierno de Aragón.

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En esta línea, la también consejera de Presidencia, Justicia y Cultura ha recalcado que la sociedad La Nueva Romareda, de la que forman parte el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza, es de "total transparencia", y ha hecho referencia al informe de la Cámara de Cuentas conocido hace unos días. Por tanto, "querer sembrar dudas, instrumentalizar las Cortes de Aragón para tapar los escándalos del Partido Socialista, desde luego, está totalmente fuera de lugar", ha concluido Mar Vaquero.