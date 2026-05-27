La Universidad de Zaragoza amplía su grado de Medicina en Teruel con 45 plazas para el próximo curso

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el acuerdo por el que se autoriza la modificación del título de Graduado en Medicina por la Universidad de Zaragoza para incorporar 45 plazas de nuevo ingreso en el campus universitario de Teruel. Se posibilita que el alumnado curse los dos primeros años de la titulación en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel y posteriormente se traslade a la Facultad de Medicina en Zaragoza para completar el resto de sus estudios.

Con este incremento en la oferta de plazas el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón garantiza e impulsa la planificación académica necesaria para la implantación del grado y el desarrollo de actuaciones orientadas a la mejora de la calidad docente e investigadora en el Hospital Obispo Polanco como hospital universitario. Los estudios estarán integrados dentro del propio Obispo Polanco, puesto que así se facilita la movilidad docente y el contacto de los alumnos con la realidad sanitaria del día a día.

Con la implantación del grado de Medicina en Teruel el próximo septiembre, por primera vez en Aragón se podrán cursar estos estudios en los campus públicos de las tres provincias. La Universidad de Zaragoza ofertará un total de 310 plazas de nuevo ingreso en una apuesta clara por el refuerzo de los grados sanitarios en los centros universitarios de nuestra comunidad autónoma.

Esta decisión supone un paso más en la descentralización del sistema universitario que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón en colaboración con la Universidad de Zaragoza para promover el equilibrio territorial y acercar las enseñanzas oficiales a diferentes puntos de la Comunidad.

La ampliación de las plazas viene avalada por el informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) el 21 de marzo de 2026 y la posterior aprobación del Consejo de Universidades el 5 de mayo de 2026. Además la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Planificación confirmó el pasado 14 de mayo la disponibilidad e idoneidad de los recursos del sistema sanitario aragonés para impartir una formación práctica de calidad a estos nuevos estudiantes. La ACPUA será la encargada de realizar el seguimiento y la renovación de la acreditación de estas enseñanzas.

El acuerdo de este miércoles entra en vigor desde la fecha de adopción y será publicado al día siguiente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA); a continuación, se dará traslado al Registro de Universidades, Centros y Títulos, y se notificará formalmente a la Universidad de Zaragoza.