Adams responde a la histórica Oferta de Empleo Público de Aragón con formación especializada

Adams, compañía de formación con más de 65 años de trayectoria, se prepara para ofrecer una respuesta de calidad a la histórica Oferta de Empleo Público 2026 de la Diputación General de Aragón. Esta convocatoria récord, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), oferta un total de 1.318 nuevas plazas, 839 de turno libre y 479 de promoción interna, consolidándose como una ocasión excepcional para los opositores zaragozanos.

Juan Carlos Calvo, director del centro de formación Adams en Zaragoza, destaca el momento clave que atraviesan las instituciones de la región, “la administración pública está en una situación de regeneración obligada debido a que el número de funcionarios por encima de los 55 años es abrumador". Calvo, además, subraya la urgencia de atraer talento joven para fomentar el relevo generacional y señala que "toda persona puede aprobar una oposición. Aprobar es posible, con independencia de la edad".

Para esta nueva Oferta de Empleo Público, Adams ha confirmado la apertura de grupos específicos de preparación, incluyendo Personal Especializado de Servicios Domésticos, Personal de Servicios Auxiliares, Administrativos DGA, Auxiliares Administrativos DGA y Agentes para la Protección de la Naturaleza.

Con casi siete décadas de historia, Adams se ha consolidado como un referente educativo que ha guiado a más de 66.000 alumnos hacia la obtención de su plaza mediante una metodología propia.

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En línea con su nueva identidad corporativa presentada en diciembre bajo el lema “Hagámoslo realidad”, la entidad avala su excelencia con resultados tangibles: una tasa media de aprobados que supera el 50 %, alcanzando incluso el 80 % en determinados procesos selectivos. Asimismo, Adams continúa diversificando su actividad con la reciente incursión en el ámbito de la formación profesional, cuya oferta se encuentra actualmente en vías de homologación en la comunidad de Aragón.