Ajuste de empleo en Sabiñánigo: la empresa de aluminio Iberfoil plantea un plan de despido colectivo

La empresa Iberfoil en Sabiñánigo, dedicada a la producción de aluminio, ha anunciado esta semana a sus trabajadores que ha puesto en marcha "un plan de transformación operativa" y de adaptación de su modelo industrial "con el objetivo de reforzar su competitividad, ganar eficiencia y garantizar su continuidad en el largo plazo". Este proceso implica un ajuste laboral que todavía no se ha concretado. Según se ha trasladado la plantilla tiene ahora un periodo de consultas para establecer su representación en la negociación.

La empresa, especializada en la producción de hoja fina de aluminio para la alimentación y la farmacia, afronta "un escenario complejo derivado de la coyuntura internacional". Así, como argumentos para iniciar el proceso de despido indican que en los últimos años se ha visto "afectada por la inestabilidad geopolítica internacional, el incremento de los costes energéticos y de producción, las dificultades en las cadenas de suministro, la incertidumbre de los mercados y alta presión de precios de productos importados de fuera de Europa". Todo ello ha impactado de forma significativa en la actividad y en los resultados económicos de la compañía, cuya planta en el Alto Gállego es la única en España.

A través de un comunicado la empresa explica que el retraso acumulado en la puesta en marcha del proyecto Iberfoil Integra ha requerido "importantes esfuerzos financieros y de inversión". Estas circunstancias han supuesto un elevado consumo de recursos y han condicionado la evolución operativa y financiera de la compañía especialmente durante los dos últimos ejercicios.

Ante esta situación, la dirección defiende "un riguroso plan de continuidad y transformación operativa" validado por profesionales externos e independientes, que tiene como objetivo "preservar una estructura viable y sostenible acorde a su capacidad industria"l y el arraigo territorial de la compañía. A falta de más detalles desde la firma industrial garantizan una estructura que permita asegurar "el futuro de la empresa y de la actividad industrial que ha construido durante años"

La empresa, que en junio de 2021 anunció una ampliación que fue declarara de interés autonómico y que cuenta con 160 empleados, anuncia ahora que cometerá una adecuación de su estructura y de su organización. "La dirección de Iberfoil afronta este proceso con responsabilidad, transparencia y diálogo, y así lo ha trasladado a la representación de los trabajadores, a las entidades financieras y a las instituciones", indican en el comunicado.

La compañía reitera su compromiso con el mantenimiento de un proyecto industrial sólido, innovador y sostenible, profundamente vinculado al tejido económico y social de Aragón, y confía en que el esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas permita asegurar el futuro de una empresa estratégica para el sector industrial español.

La empresa cuenta con una extensión de 155.000 metros cuadrados y procesa 60.000 toneladas de aluminio al año, de las que 20.000 son en espesores finos de aluminio y 40.000 en espesores gruesos. El 70% de su producción se destina a la exportación y en su nómina de clientes figuran multinacionales del sector de la alimentación y de la industria farmacéutica, distribuidas en más de 20 países. Según indica la propia firma en la actualidad generan 400 empleos indirectos en otras empresas auxiliares por lo que el ajuste laboral que se ha planteado puede ser un mazazo enorme a la economía de la comarca del Alto Gállego.