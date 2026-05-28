Aragón dedica su día de la Educación a la excelencia y el talento bajo el lema 'prendemos sin fronteras

El Gobierno de Aragón ha conmemorado este jueves en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli el día de la Educación Aragonesa 2026, una jornada dedicada a "celebrar el compromiso, la innovación y la excelencia de toda la comunidad educativa". Bajo el lema Aprendemos sin fronteras, y con más de un centenar de asistentes, el acto ha reivindicado las fortalezas del sistema aragonés, que cuenta con 275.000 alumnos, 20.000 docentes y más de 1.000 centros educativos que actúan como motores de transformación social en las tres provincias.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha reivindicado en su intervención el diálogo y la vocación como pilares esenciales del sistema educativo: "La educación merece ser cuidada, protegida y celebrada", ha afirmado. "Esa chispa que prende la atención, la escucha, el aprendizaje y la curiosidad en las aulas de las tres provincias es la clave de bóveda del Aragón que queremos ser", ha remarcado en su discurso de clausura: "Es nuestro deber compartido mantenerla encendida y nos necesitamos unos a otros para que siga estándolo".

"Desde aquí, desde Aragón, transportamos a más de treinta países, en forma de palabras, nuestra aportación a la educación de niños, niñas y jóvenes", ha dicho el director general de Edelvives, Javier Cendoya, cuyo grupo editorial han recibido la Medalla de la Educación Aragonesa. "Gracias a Aragón por este abrazo en forma de premio, gracias a todos los que creen en el poder de una página en blanco; sigamos sembrando palabras que construyan futuro", ha agregado.

Asimismo se han concedido las Cruces de José de Calasanz a cinco figuras de la comunidad educativa: Ana Alcolea Serrano, por su labor docente y literaria; Arturo Arizón Aragüés, a título póstumo, por su defensa de la participación de las familias en FECAPA Aragón; José Calvo Dombón, por liderar la modernización de la evaluación educativa desde el Centro de Evaluación, Formación y Calidad de Aragón, CEFyCA; Natalia López Zamarvide, referente en bilingüismo e innovación en el aprendizaje de lenguas extranjeras, y a José María Marín Velázquez, por su trayectoria y defensa de la libertad de enseñanza en el Colegio Sagrada Familia de Zaragoza y su en la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón, CECE Aragón.

El lema del Día de la Educación para este año 'Aprendemos sin fronteras' ha actuado como hilo conductor de todo el acto, que se ha centrado en la internacionalización y en cómo enriquece la formación y la enseñanza, dentro y fuera del aula.

Como ya es tradicional, en el transcurso de este Día de la Educación se ha hecho la entrega de diplomas a 12 estudiantes de ESO, 6 de Bachillerato y 21 de Formación Profesional, todos ellos reconocidos con su correspondiente Premio Extraordinario, de quienes la consejera ha destacado que "su rendimiento les sitúa en un extremo de la campana de Gauss y dan ejemplo por su esfuerzo y su dedicación".

A lo largo de la gala también se ha distinguido a varios centros educativos que han destacado durante el pasado curso en distintas convocatorias, certámenes y proyectos nacionales e internacionales sobre convivencia, innovación, programas STEAM y calidad en Erasmus+. Entre otros, en Teruel se ha reconocido al CEIP Justicia de Aragón, de Alcorisa, 'Premio Consumópolis', concedido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y al CEIP Pierres Vedel, de la capital, por el premio 'Planes de lectura en el ámbito escolar 2024-2025', otorgado por el Ministerio de Educación.

En lo que respecta a la provincia de Huesca, los premiados han sido el IES Ramón Sénder (Fraga), 'Reconocimiento a la calidad del proyecto Erasmus+ 2025', otorgado por el Servicio español para la internacionalización de la Educación; el IES Lucas Mallada (Huesca), accésit en los premios 'Félix de Azara', que concede la Diputación Provincial de Huesca; y el colegio Salesianos (Huesca), 'IX Premio Pedro Lafuente en Lengua Aragonesa', del Ayuntamiento de Huesca.

Por su parte, en Zaragoza se ha reconocido al CEIP Puerta Sancho-'XIII Premios Exducere" proyecto de innovación educativa otorgado por el Ayuntamiento de Zaragoza; y al CEIP Ramiro Solans, 'Premio Princesa de Girona Escuela 2024", de la Fundación Princesa de Girona y 'Diploma Reconocimiento Servicios de Aragón' de la Justicia de Aragón.

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Asimismo, se ha premiado al CPIFP Los Enlaces, reconocido como Centro de Excelencia FP sector audiovisual por el Ministerio de Educación; al colegio Escolapias Santa Engracia (Zaragoza), 'Premios Aprendizaje y Servicio Cooperación al desarrollo', otorgado por la red española de aprendizaje servicio, y al Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), 'Premio solidario ONCE 2025'.