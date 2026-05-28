De los bombos de viviendas a las fotos en blanco y negro: las anécdotas que deja la exposición de los 150 años de Ibercaja

La celebración del 150 aniversario de Ibercaja ha dejado este miércoles mucho más que discursos institucionales. La exposición “150 años moviéndonos por ti”, inaugurada dentro de los actos conmemorativos de la entidad, se ha convertido en un viaje sentimental que recorre la historia de Aragón, así como en un escenario repleto de anécdotas, recuerdos y momentos curiosos.

La muestra no solo repasa la evolución de Ibercaja desde aquel pequeño local abierto en 1876 con apenas dos empleados. También enseña cómo la entidad ha ido creciendo al mismo tiempo que cambiaba Aragón y el país entero. Guerras, crisis económicas, revoluciones tecnológicas y transformaciones sociales aparecen reflejadas en una línea del tiempo que sorprendió incluso a algunos de sus protagonistas.

“Sobrevivir 150 años es épico”, ha resumido Enrique Barbero, director de comunicación y relaciones institucionales de Ibercaja, durante el recorrido. La exposición muestra cómo aquella caja de ahorros nacida en Zaragoza ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes referentes financieros españoles.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención ha sido la recreación de una oficina bancaria de 1913. El espacio mezcla muebles y estética de época con tecnología actual, ya que incorpora dos agentes de inteligencia artificial con los que los visitantes pueden interactuar. Varias autoridades no han dudado en probar la experiencia entre bromas y comentarios.

Natalia Chueca, también ha encontrado un rincón especialmente atractivo. La muestra incluye una colección de carteles publicitarios históricos de Ibercaja, desde los años 40 hasta la actualidad, y la alcaldesa de Zaragoza, muy vinculada profesionalmente al mundo del 'marketing' y la publicidad antes de entrar en política, se ha detenido especialmente en esa parte del recorrido.

Imagen de la recreación de un mostrador del banco. / Josema Molina

Una de las escenas más comentadas ha llegado frente a unos antiguos bombos de bolas que recuerdan inevitablemente al sorteo de la Lotería de Navidad. No eran de lotería. Ibercaja los utilizaba hace décadas para adjudicar viviendas protegidas. El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha bromeado incluso con “recuperarlos” para sortear las promociones de vivienda pública que impulsa actualmente el Ejecutivo autonómico.

Ambiente nostálgico

La exposición también tiene un fuerte componente emocional para quienes han formado parte de la historia de la entidad. Fotografías históricas repartidas por toda la muestra han permitido a antiguos directivos y responsables verse décadas atrás. Entre ellos estaban el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el presidente de honor del banco, Jesús Luis Aguirre.

Las imágenes han provocado más de una sonrisa y bastantes comentarios nostálgicos. Muchas proceden del archivo histórico de la entidad y algunos de los protagonistas reconocían no haber vuelto a verlas desde que se publicaron hace décadas.

“El contraste es enorme”, han comentado durante la visita. Algunas fotografías aparecen todavía en blanco y negro o en los primeros formatos en color, mientras que el final de la exposición ya muestra imágenes completamente actuales, llenas de luz y de una estética muy diferente.

La visita ha terminado convirtiéndose así en algo más que una exposición corporativa. Es una mirada a cómo ha cambiado la sociedad aragonesa en siglo y medio. Y también un recordatorio de que, detrás de grandes números y fechas históricas, siempre quedan pequeñas historias y recuerdos.