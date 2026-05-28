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CGT, CCOO y STEA se concentran frente al Pignatelli en el día de la Educación Aragonesa: "La escuela pública no tiene nada que celebrar"

Representantes de las federaciones de Enseñanza de CCOO, CGT y STEA protestan ante la sede del Gobierno de Aragón momentos antes de la entrega de varios premios, menciones y reconocimientos a miembros de la comunidad educativa

Concentración de los sindicatos a las puertas del Pignatelli.

Concentración de los sindicatos a las puertas del Pignatelli. / Jaime Galindo

Cristina García

Zaragoza

Representantes de las federaciones de Enseñanza de CCOO, CGT y STEA se han concentrado a las puertas del edifico Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, este jueves en el que el Ejecutivo autonómico celebra el día de la educación aragonesa para reivindicar una escuela pública de calidad. "Creemos que la educación pública a día de hoy no tiene nada que celebrar", ha señalado Alfonso Alegre, de CCOO.

"Tenemos un problema gordo en estos momentos con la concertación del Bachillerato, con el calor de las aulas, con la extraescolares…", ha citado Alegre, que ha mencionado la huelga y la manifestación "masiva". "En todo este contexto lo que se les ocurre es hacer unos premios, prácticamente todos regalados a la educación privada y los que han obtenido de la pública han decidido no venir", ha criticado.

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