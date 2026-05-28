El ecosistema tecnológico de Aragón genera 2.000 empleos en un año y triplica su negocio

Aragón empieza a hacerse un hueco en el mapa tecnológico español. La comunidad ha pasado en apenas un año de 111 a 275 empresas tech e innovadoras, lo que supone más que duplicar la cifra -147,7% más-, lo que sitúa a la comunidad como el octavo ecosistema tecnológico de España por número de compañías. El incremento es aún mayor en términos laborales, ya se mutiplican por cuatro los empleos, de 636 de 2024 a 2.606 de 2025, es decir, casi 2.000 y un crecimiento porcentual del 309,7%.

Así lo revela el nuevo Informe Nacional de Empresas Tech e Innovadoras 2026, elaborado por El Referente a través de su nueva plataforma de datos, Scoutyn y en colaboracón con el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). El estudio dibuja una de las radiografías más completas hasta la fecha del ecosistema innovador de la comunidad y refleja un salto especialmente significativo tanto en volumen empresarial como en empleo y facturación.

Las empresas tecnológicas aragonesas alcanzan una facturación conjunta cercana a los 339 millones de euros, frente a los 94,6 millones registrados un año antes. Esto supone un crecimiento del volumen de negocio del 258,4%, muy por encima de la media nacional.

Zaragoza, quinta en empresas 'tech'

El estudio sitúa a Aragón inmediatamente por detrás de Murcia y por delante de comunidades como Castilla y León, Navarra o Asturias en número de empresas innovadoras. Cataluña y Madrid continúan liderando el ecosistema español con más de 2.600 compañías cada una, aunque el informe destaca que Aragón figura entre los territorios con mayor aceleración relativa del país.

Uno de los grandes motores de este crecimiento es Zaragoza, que se consolida como uno de los hubs tecnológicos emergentes de España. La capital aragonesa concentra cerca del 68% de las empresas innovadoras de la comunidad, con 185 compañías, 1.840 empleos y una facturación superior a los 246 millones de euros anuales.

Con estos datos, Zaragoza entra en el grupo de principales polos tecnológicos urbanos del país. Ocupa el quinto puesto en número de empresas, según el informe, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y se convierte en una de las ciudades que más crece en términos relativos dentro del ecosistema nacional.

El mapa tecnológico más allá de Zaragoza

Muy lejos de la capital, Huesca aparece como segundo polo innovador aragonés con diez empresas, 253 empleos y más de 20 millones de euros de facturación. Teruel ocupa la tercera posición con ocho compañías y cerca de 3,4 millones de euros de negocio anual.

El mapa tecnológico aragonés también empieza a extenderse hacia otros municipios del entorno metropolitano de Zaragoza y corredores industriales. Barbastro y Cuarte de Huerva cuentan con seis empresas innovadoras cada uno, mientras Villanueva de Gállego y La Puebla de Alfindén alcanzan tres compañías tecnológicas. También aparecen municipios como Utebo, Calatayud, Épila, Pedrola, María de Huerva o Andorra, reflejando una creciente capilaridad territorial del ecosistema innovador.

El informe refleja además un cambio de dimensión en el tejido innovador aragonés. Aunque las startups (empresas innovadoras) siguen creciendo con fuerza, el verdadero salto económico llega de la mano de las scaleups y de las pymes tecnológicas, lo que apunta a un ecosistema cada vez más maduro y menos dependiente exclusivamente del emprendimiento inicial.

Las startups aragonesas pasan de 58 a 130 compañías, un crecimiento del 124,1%. También aumentan con fuerza su capacidad económica. El empleo generado sube de 259 a 671 trabajadores, un 159% más, mientras la facturación conjunta pasa de 9 a 33 millones de euros, un incremento del 263,4%.

El salto de las 'scaleups' aragonesas

Sin embargo, el dato más relevante aparece en las scaleups, las compañías que ya han superado la fase inicial y se encuentran en pleno proceso de escalado. Aragón pasa de seis a quince firmas de este tipo, con un crecimiento del 150%. Estas empresas multiplican su impactoeconómico. El empleo generado crece un 688,8%, pasando de 63 a 497 trabajadores, y la facturación aumenta de 42 a 180 millones de euros, un salto del 328,5%.

El informe también detecta un fuerte crecimiento de las pymes tecnológicas, que pasan de 47 a 125 compañías, un incremento del 165,9%. Estas empresas generan ya 1.413 empleos, frente a los 314 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 350%, mientras su facturación conjunta se eleva de 43 a 125 millones de euros, un 189,3% más.

Los sectores más pujantes

El informe identifica además cuáles son los sectores tecnológicos con mayor implantación en Aragón. El ecommerce aparece como el principal vertical del ecosistema regional, con 29 empresas, 224 empleos y una facturación agregada de más de 44 millones de euros. Le siguen energía, con 20 empresas y más de 13 millones de facturación, y ehealth, con 19 compañías y 305 empleos, convirtiéndose además en uno de los sectores con mayor generación de puestos de trabajo tecnológicos.

El agrotech, muy ligado al peso agroalimentario de la comunidad, suma ya 17 empresas y cerca de 19 millones de euros de negocio, mientras el foodtech alcanza 14 compañías innovadoras. También destacan otros ámbitos estratégicos vinculados al nuevo ciclo industrial y digital aragonés. Industria 4.0 cuenta ya con 12 empresas; SaaS y biotech alcanzan once compañías cada uno; y sectores emergentes como edtech o proptech continúan ampliando su presencia.

El estudio dibuja así un ecosistema cada vez más diversificado y alineado con algunas de las grandes transformaciones económicas que vive actualmente Aragón, desde la expansión de los centros de datos hasta el auge logístico, la automatización industrial, la electrificación o la economía del dato.

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El documento ha contado con el respaldo de algunas de las principales entidades públicas y privadas vinculadas al emprendimiento y la innovación en España, entre ellas CDTI Innovación, ENISA, ICEX, Fundación madri+d, Gobierno Vasco, Xunta de Galicia o SODERCAN, además de fondos y actores del ecosistema como Samaipata, Kibo Ventures, Endeavor o Las Rozas Innova.