Emma Buj aspira a presidir el PP de Teruel
La alcaldesa de Teruel da un paso al frente para liderar el partido en sustitución de Joaquín Juste, actual presidente de la DPT
Emma Buj ha anunciado oficialmente su candidatura a presidir el Partido Popular de Teruel en el marco del proceso de renovación interna que culminará con la celebración del 14 Congreso Provincial, previsto para el próximo 21 de junio.
Según ha trasladado a través de un comunicado, tras varios días de reflexión y numerosos encuentros con alcaldes, concejales, cargos públicos y militantes del Partido Popular, Buj ha decidido "dar el paso" para liderar el proyecto político del PP turolense, una formación en la que milita desde hace 27 años y en la que asegura creer "firmemente" como "el mejor proyecto para la provincia de Teruel".
La candidata ha expresado su voluntad de reunir los avales necesarios, que presentará este viernes, y obtener el respaldo de los militantes en el próximo Congreso Provincial.
Buj, una de las políticas de mayor trayectoria en el partido y que atesora varios mandatos al frente de la Alcaldía de Teruel, afronta esta decisión "con enorme responsabilidad", consciente del alto nivel dejado por los anteriores presidentes provinciales del partido, cuyo trabajo ha contribuido a consolidar al Partido Popular y a lograr unos resultados electorales "extraordinarios" en las últimas convocatorias.
Emma Buj, ha defendido además que, al margen de quién ocupa la presidencia, el Partido Popular "es el partido que Teruel necesita para seguir avanzando, impulsar políticas útiles y ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de los ciudadanos".
Así, Buj se suma a Ramón Celma, en el PP de Zaragoza, como candidata, en un nuevo ciclo político en el que tampoco el actual presidente provincial del PP en Huesca, Gerardo Oliván, repite en el cargo. De momento, en el Alto Aragón todavía no se han registrado candidaturas y los populares tienen de tiempo hasta el próximo 8 de junio (celebrarán su congreso el día 28 de ese mismo mes).
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