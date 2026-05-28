La energía solar en Aragón recibe 370 millones para su expansión con almacenamiento
Las plantas solares, financiadas por Santander y Sabadell, evitarán la emisión de más de 358.000 toneladas de CO2 anuales.
El grupo de energías renovables Bruc ha cerrado un acuerdo de financiación por importe de 370 millones de euros para la construcción de 659 MW de energía solar fotovoltaica, así como su hibridación con sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS).
Las plantas, cuya construcción será financiada por Santander y Sabadell, estarán ubicadas en la comunidad de Aragón y contarán con un contrato de compraventa de energía (PPAs) acordados con compradores de primer nivel, según ha señalado este miércoles en un comunicado.
La financiación acordada cuenta con la calificación de préstamo verde ('green loan'), dado que las entidades han tenido en cuenta los criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza).
Una vez que las plantas entren en operación, previsiblemente a lo largo de 2027, generarán la energía equivalente al consumo de 321.000 hogares al año, además de evitar la emisión de más de 358.000 toneladas de dióxido de carbono al año.
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