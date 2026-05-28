La escuela pública de Huesca entrega una camiseta verde a la alcaldesa Lorena Orduna

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Huesca ha asistido este jueves al desarrollo del pleno del ayuntamiento de la ciudad para reivindicar la educación pública y hacer entrega de una camiseta verde a la alcaldesa Lorena Orduna (PP).

Miembros de la plataforma han dado lectura a un comunicado en el que han trasladado la independencia política de las camisetas verdes. "Este movimiento no es una cuestión partidista, sino de cuidar y preservar uno de los mayores tesoros que tenemos en nuestro país, la educación pública", han asegurado.

También han recordado que la escuela pública "es de todas y de todos, es inclusiva" y han recordado que "son los poderes políticos los primeros que tienen que sentirse identificados con ella y, por lo tanto, responsabilizarse en la protección de los servicios públicos".

En este sentido, han querido dejar claro que durante los últimos mandatos, del PP o del PSOE, la Plataforma ha echado en falta una "voluntad real de destinar el dinero suficiente para preservar y mejorar de la educación pública", resaltando que los días 19 y 20 de mayo la comunidad educativa salió a la calle en dos jornadas históricas de huelga "para apoyar las demandas diciendo un no rotundo a los nuevos conciertos educativos. "Es un dinero que no podemos permitir que se despilfarre en crear nuevos conciertos, siendo que son totalmente innecesarios, mientras la escuela pública lleva tiempo arrastrando una serie de necesidades no cubiertas", han señalado.

Por eso, la plataforma ha entregado la camiseta verde a Ordunda con la confianza de que, a partir de ahora, "se sienta identificada con ella y trabaje en la mejora de la educación pública de su ciudad". A la alcaldesa le han transmitido que "la comunidad educativa oscense se sintió dolida con sus declaraciones del día 19 de mayo respecto a "los de las camisetas verdes" y que "no se utilice el color verde de la escuela pública para polarizar, sino para integrar".

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Desde la Plataforma han informado de que se seguirán movilizando por la educación pública y han manifestado que les gustará que los acompañase la alcaldesa.