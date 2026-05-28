Fundación Ibercaja ofrece el manto a la virgen del Pilar por su 150 aniversario

Fundación Ibercaja ha llevado a cabo esta tarde uno de los actos más especiales y significativos con motivo de la celebración de su 150 aniversario: el ofrecimiento de un manto joya a la virgen del Pilar. En un solmene acto en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar, el presidente y el director general de la entidad, Amado Franco y José Luis Rodrigo, han hecho entrega de esta pieza única cargada de simbolismo, encargada en exclusiva por Fundación Ibercaja con motivo de esta efeméride.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; miembros del Patronato de Fundación Ibercaja; el presidente, CEO y presidente de honor de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, Víctor Iglesias y José Luis Aguirre, junto a otras autoridades civiles y militares.

Carga simbólica

El manto joya representa la excelencia artesanal, la historia y la profunda simbología vinculada a Aragón y a la trayectoria de Fundación Ibercaja. Realizado en el Taller Orobordado de Sevilla, referente indiscutible del arte textil religioso de nuestro país, con las técnicas tradicionales de bordado barroco español, destaca por sus materiales nobles, láminas e hilos de oro que conforman una auténtica joya textil con influencia mudéjar.

Entre los múltiples símbolos que esconde está la representación de la Fuente de Piedad que alude al Monte de Piedad (origen de Fundación Ibercaja), el logo de la entidad insertado sutilmente como joya o la flor Edelweiss, uno de los emblemas de la flora pirenaica.

El manto representa igualmente la vinculación de Fundación Ibercaja con el territorio, muestra de su compromiso con el progreso social, económico y cultural de Aragón. De este modo, las tres provincias aragonesas “aparecen” en la pieza: Huesca, bordada en plata, como referencia a las cumbres nevadas del Pirineo; Zaragoza está presente en el eje central del diseño, mediante un conjunto de flores y una fuente, en referencia a la Virgen del Pilar, y Teruel, mencionada a través de los elementos de inspiración mudéjar.

La pieza se cierra con 33 perlas colgantes que simbolizan a todas las comarcas aragoneses. Por último, puede apreciarse también simbolizado el río Ebro, como elemento vertebrador de todo el territorio.

Misa

Tras el ofrecimiento del manto a la virgen, se desarrolla una solemne eucarística en el Altar Mayor oficiada por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, con motivo del 150 aniversario de Fundación Ibercaja.

Este acto tan especial en el día que se cumplen los 150 años de la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza representa un testimonio de gratitud y simboliza igualmente el vínculo histórico de Fundación Ibercaja con Aragón.