Ibercaja celebra por todo lo alto sus 150 años: “Estar junto a las personas es y seguirá siendo nuestro objetivo”

Todo comenzó un 28 de mayo de 1876. Hace siglo y medio nacía la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, impulsada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Aquella institución creada para ayudar a las familias y fomentar el ahorro se ha transformado, 150 años después, en uno de los grandes referentes financieros del país. Este jueves, Ibercaja ha querido convertir ese aniversario en algo más que una simple fecha en el calendario.

La entidad aragonesa ha dado el pistoletazo de salida este jueves a un año entero de celebraciones con un acto cargado de simbolismo, recuerdos y guiños constantes a la ciudadanía. Porque si algo quiso transmitir Ibercaja desde el primer minuto es que su historia no se entiende sin las personas. “Estar junto a las personas es y seguirá siendo nuestro objetivo”. Esta es una de las ideas que va a sobrevolar durante toda la jornada.

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y el consejero delegado, Víctor Iglesias, han recibido a las autoridades en un ambiente casi festivo. Entre los asistentes destacaban la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, además de representantes institucionales, empresariales y sociales.

El arranque de la celebración ha tenido mucho de viaje emocional. Las autoridades han realizado un paseíllo por la exposición “150 años moviéndonos por ti”, una muestra que repasa la evolución de la entidad y también buena parte de la historia reciente de Aragón. Fotografías antiguas, documentos históricos, objetos de otras épocas y anécdotas curiosas han servido para despertar conversaciones improvisadas, chascarrillos y recuerdos compartidos entre los asistentes.

Había nostalgia; también orgullo. El de una entidad nacida en Aragón que ha conseguido crecer sin perder su arraigo territorial. Ibercaja mantiene hoy una plantilla cercana a las 5.000 personas y reivindica una identidad muy ligada al territorio y a la vocación social que ha acompañado a la entidad desde sus orígenes.

Ese componente humano es otro de los grandes mensajes de la jornada. La entidad ha insistido en que su objetivo sigue siendo ayudar a construir proyectos de vida, acompañar a familias, empresas y autónomos y mantener a las personas en el centro de su actividad.

El aniversario no se quedará en un único acto institucional. Ibercaja desplegará durante los próximos 12 meses una amplia programación de actividades culturales, sociales, empresariales e institucionales en Zaragoza, Huesca y Teruel. La intención es que la celebración salga a la calle y tenga presencia en todo el territorio.

La entidad quiere aprovechar la efeméride para reivindicar no solo su pasado, sino también su papel actual dentro de la sociedad española y su compromiso de futuro. Porque 150 años después, Ibercaja sigue queriendo transmitir la misma idea con la que nació: estar cerca de la gente.

"Historia de Zaragoza"

Natalia Chueca ha tenido unas palabras hacia Ibercaja tras el comienzo de las celebraciones: "Como alcaldesa de la ciudad es un honor estar junto con Ibercaja en los actos de celebración de su 150 años porque esa historia, es historia, también, de Zaragoza", ha apuntado.

Ibercaja es una entidad que ha sabido mantener un compromiso firme con su tierra, con sus ciudadanos y con el progreso del territorio: "Ha acompañado al crecimiento de nuestra ciudad generación tras generación, apoyando a familias, empresas, emprendedores, iniciativas sociales y proyectos culturales que hoy forman parte de la identidad de la ciudad. Por ello, Ibercaja en una institución profundamente querida y respetada", ha añadido.

En este aniversario tan significativo, Chueca ha querido trasladar su reconocimiento y felicitación a todas las personas que han formado y forman parte de Ibercaja, "por mantener vivo un legado que pertenece ya al patrimonio colectivo de Zaragoza y Aragón".