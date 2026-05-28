Ibercaja sale a la calle: desayunos, regalos y cientos de zaragozanos disfrutando de “un banco muy nuestro”

Ibercaja ha querido celebrar este jueves 28 de mayo sus 150 años no solo con actos institucionales, sino también con quienes forman parte de su historia generación tras generación: los zaragozanos. La respuesta ha sido inmediata. Desde primera hora de la mañana, la plaza situada frente al Espacio Ibercaja Xplora ha comenzado a llenarse de gente dispuesta a desayunar, participar en juegos, hacerse fotos y compartir recuerdos ligados a la entidad.

Había ambiente de fiesta, de barrio y hasta de reunión familiar. Para muchos de los que se han acercado a la sede de Ibercaja no es solo un banco. Es parte de su vida. "Es un banco muy nuestro", han coincidido varios de los presentes.

La entidad ha diseñado diferentes actividades durante toda la jornada dentro de la celebración de su aniversario. Una de las iniciativas más llamativas ha sido “Celebra tu cumpleaños”, una propuesta dirigida a los 150 primeros clientes del banco nacidos un 28 de mayo, que han podido disfrutar de un desayuno especial y llevarse un regalo conmemorativo.

A la misma hora también ha comenzado un desayuno popular para las primeras 1.500 personas que se ha personado en la plaza. Las filas no han tardado en aparecer.

Marga ha sido una de las primeras. Este jueves cumple 51 años y no ha dudado en acercarse para celebrarlo. “Mi cuñado trabaja aquí y me avisó. Tengo fiesta y he venido al centro a desayunar y a darme un homenaje”, ha comentado entre risas.

En su caso también hay emoción y vínculo familiar. “La primera cartilla que me hicieron mis padres con 12 años era de Ibercaja. Mi suegro trabajó aquí toda su vida y ahora ya lleva 15 años jubilado. Hemos crecido con Ibercaja”, ha explicado.

Mientras hablaba, iba encadenando recuerdos: los campamentos de Fundación Ibercaja a los que acude su hijo de 14 años, las piscinas de Cogullada o las oficinas en las que su familia ha gestionado durante décadas ahorros y proyectos de vida: “Ibercaja es un pilar muy importante para muchas familias aragonesas. Es donde depositamos nuestra confianza y donde hemos ido creciendo al mismo tiempo que evolucionaba el banco. Forma parte de nosotros”.

Muy cerca estaba Antonio, que precisamente este jueves cumplía 27 años. Él trabajó hace tiempo en la entidad y ha aprovechado para reencontrarse con antiguos compañeros: “Una excompañera me avisó y me he acercado. He aprovechado para volver a ver a mucha gente”. A su alrededor, la plaza ha seguido llenándose de familias, jubilados, trabajadores y curiosos.

“Ibercaja siempre ha estado en Aragón. Este tipo de acciones acercan el banco a la gente y eso se nota. Ha venido muchísima gente para ser un jueves por la mañana”, ha dicho Antonio mientras observaba el movimiento constante en la plaza.

Sinónimo de zaragozano

La jornada es una mezcla de actividades con un ambiente muy cercano. Además de los desayunos, se desarrollan juegos, sorteos de regalos y entradas para conciertos, proyecciones del vídeo conmemorativo del aniversario y hasta un puesto de palomitas que se ha convertido en uno de los puntos más transitados.

Otro de los espacios con éxito ha sido el 'photocall', donde decenas de personas se hacen fotos para llevarse un recuerdo del aniversario.

Raquel ha posado sonriente junto a una amiga antes de recoger las imágenes impresas. “Es bueno que se hagan estas cosas. Es algo diferente, una parte de ocio que entretiene y que nos acerca un poco más a Ibercaja”, ha detallado. “Ibercaja es sinónimo de zaragozano. Cuando viajo a Madrid y veo una sucursal, me alegro”, ha añadido.

Entre los asistentes también estaban María y Gabriel, matrimonio y clientes de la entidad desde hace décadas. “Nos dijeron que había actividades y hemos venido. Es bonito que hagan cosas así porque acercan mucho”, comentaba ella. Gabriel asentía a su lado: “Ibercaja forma parte de Zaragoza. Ver esto en la calle anima mucho el centro”.

Aurora ha participado en uno de los juegos y ha resumido otra de las ideas más repetidas: la importancia de que las empresas salgan de sus oficinas y se mezclen con la gente: “A veces no nos enteramos de estas iniciativas sociales. Está bien que el banco tenga contacto directo con las personas y con la clientela”.

La celebración continúa esta tarde con más actividades desde las 18.30 horas y con uno de los momentos más esperados del aniversario: el concierto de la cantante aragonesa Elem, intérprete de la canción oficial de los 150 años de Ibercaja. Está programado de 19.15 a 20.15 horas.