Inditex prepara un nuevo salto de empleo en Malpica, que podría llegar a 400 trabajadores

El nuevo centro logístico de Inditex en el polígono Malpica de Zaragoza encara una nueva etapa. Apenas diez meses después de arrancar su actividad en pruebas y con la operativa todavía en fase de crecimiento, la plantilla ha celebrado esta semana las primeras elecciones sindicales, un paso que anticipa la consolidación laboral y organizativa de un complejo llamado a convertirse en una de las grandes piezas de la red logística mundial de Zara.

La votación, celebrada el pasado martes, ha servido para constituir el primer comité de empresa del centro. UGT se impuso con cinco delegados y el 42,4% de los votos emitidos, seguida de CCOO con cuatro representantes y Fetico con dos. Participaron 154 trabajadores de un censo de unos 190 operarios logísticos, lo que refleja una elevada movilización en una plantilla todavía en construcción.

UGT gana las elecciones sindicales

UGT obtuvo 64 votos frente a los 60 de CCOO y los 23 de Fetico. El nuevo órgano de representación nace en un momento especialmente relevante para el almacén, que actualmente ronda los 250 trabajadores fijos si se suma el personal técnico —encargados, automatistas, recursos humanos, administración o calidad—. La planta que se prepara además para un importante aumento de actividad a partir del verano.

La constitución del comité abre ahora una nueva pantalla laboral en Malpica. El principal objetivo sindical será negociar un convenio colectivo específico para el centro siguiendo la estala de otros grandes complejos logísticos de Inditex como el de Plaza (Plataforma Europa) en Zaragoza o los de Arteixo (La Coruña) o Meco (Madrid).

En la actualidad, los trabajadores de Malpica están adscritos al convenio del comercio textil de Zaragoza, aunque la empresa aplica ya determinados complementos salariales sobre esas tablas. Tanto UGT como CCOO consideran, sin embargo, que las condiciones deben converger con las del resto de plataformas logísticas del grupo.

La cuestión salarial y de jornada se ha convertido de hecho en uno de los principales focos de tensión desde la apertura del centro. UGT reclama que buena parte de los operarios, actualmente contratados con jornadas de 32 horas semanales, pasen cuanto antes a jornada completa de 40 horas.

El debate enlaza además con las protestas laborales que ya se produjeron el pasado otoño en las puertas del complejo. Entonces, CCOO denunció diferencias retributivas de hasta 8.000 euros anuales respecto a otros centros logísticos del grupo y criticó que la plantilla de Malpica trabajase más horas con menores coberturas sociales y salariales.

Refuerzo de plantilla a partir de julio

El nuevo comité afrontará además la negociación en plena expansión operativa del centro. La plataforma, que comenzó a funcionar en agosto del año pasado con unos 200 empleados, prevé incrementar de nuevo su actividad a partir de julio con el arranque de la campaña logística de invierno, el periodo de mayor intensidad para Zara.

Entre julio y noviembre se concentra tradicionalmente el mayor pico de trabajo de la logística textil de Inditex, ya que desde Zaragoza se preparan los envíos de la temporada de invierno para tiendas repartidas por más de 90 países.

Fuentes sindicales señalan que durante la pasada campaña se realizaron alrededor de 150 contrataciones temporales y todo apunta a que este año volverá a alcanzarse una cifra similar, aunque la compañía todavía no ha concretado oficialmente sus previsiones. Si se repite ese escenario, la plantilla podría superar ampliamente los 400 trabajadores en los próximos meses.

El complejo de Malpica representa la segunda gran apuesta logística de Inditex en Aragón tras Plataforma Europa, donde trabajan más de 2.000 personas. El nuevo enclave ocupa más de 200.000 metros cuadrados y está concebido como uno de los cinco grandes centros mundiales de distribución de Zara mujer.

La instalación incorpora automatización avanzada, silos robotizados, cientos de muelles logísticos y nuevas infraestructuras que seguirán creciendo en los próximos años.