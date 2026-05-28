Jesús Calleja, visiblemente afectado tras conocer la terrible historia de un pueblo de Zaragoza: "Señor Franco, nunca nos podemos matar por una cuestión política"

Jesús Calleja conoce al dedillo los pueblos de toda España. El montañero ha recorrido el mundo en busca de aventuras que más tarde ha compartido en televisión y redes sociales. En las últimas horas, el presentador de 'Volando Voy' ha visitado junto al resto del equipo del programa de Cuatro un pueblo de Zaragoza que le ha dejado visiblemente afectado. "La visita a Belchite me ha dejado tocado ¿Cómo pudimos llegar a esto? No hay nada más doloroso que una Guerra Civil, todos pierden", ha escrito en su perfil de Facebook.

El aventurero ha estado conociendo a fondo las ruinas del Pueblo Viejo de Belchite, uno de los símbolos de los estragos que dejó en muchos puntos de España la Guerra Civil. "Belchite es como un museo histórico. Aquí se libró una de las batallas más bestias y salvajes de la Guerra Civil. Más de 5.000 personas de ambos bandos murieron en este lugar", explica Jesús Calleja acerca de la batalla en 1937 que marcó la historia de un pueblo obligado a reconstruirse de cero tras este sangriento episodio.

"Guerra Civil, unos defienden unas ideas, otros defienden otras, hay que imponer la fuerza de alguna manera, se establece una guerra y nos matamos entre hermanos. Unos vecinos acusaban a otros vecinos, después ganó un bando y nos llevó a una dictadura durante 40 años. Señor Franco, no se puede hacer una guerra, nunca nos podemos matar por una cuestión política y menos vivir 40 años de dictadura donde te anulan el pensamiento y te imponen sus ideales o te arrestan", ha expuesto Jesús Calleja su opinión sobre este periodo sangriento.

Las ruinas de Belchite están a punto de desaparecer. / Miguel Ángel Gracia

En peligro de desaparición

El Pueblo Viejo de Belchite está en serio peligro de desaparecer y ya ha sido incluido en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra por su "estado de conservación crítico". Y es que según explicaron a este diario hace un año, hay muchas estructuras de la antigua localidad que están en riesgo de derrumbe inminente. El Ayuntamiento de Belchite incluso lanzó un mensaje de socorro pidiendo fondos para mantener "un patrimonio histórico único" y evitar su más que probable desaparición si no se toman medidas a corto plazo.

"No quedó nada del pueblo, quedó completamente reventado de la cantidad de bombas que cayeron. Se calcula que había 15.000 soldados de ambos bandos y la población civil quedó atrapada dentro. Las paredes de los edificios todavía muestran las balas. Seas nacional, o republicano, todos fusilaban y mucha gente fue al paredón. Fue horrible", detalló el presentador de Volando Voy, que quedó impresionado con la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours o la Iglesia del Convento de San Agustín.

Así puedes visitarlo

El Pueblo Viejo de Belchite se puede conocer a fondo gracias a las visitas guiadas de una hora y media de duración. El precio es de nueve euros por persona que deben presentarse en el Arco de la Villa diez minutos antes de la salida. Este museo histórico se puede visitar de lunes a viernes a las 12 y a las 16 horas mientras los sábados y los domingos a las 10, 11, 12, 13 y 16.00 horas. Puedes comprar las entradas en el siguiente enlace.

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'The Walking Dead Daryl Dixon' en el Planerón de Belchite. / AFC

Cabe recordar que el Pueblo Viejo de Belchite también se ha convertido en multitud de ocasiones en un plató de cine. En este histórico recinto se han grabado incluso producciones internacionales de gran calibre como 'Spiderman-Lejos de casa', El Laberinto del Fauno o The Walking Dead: Daryl Dixon. El pueblo zaragozano también recibió la visita de Arnold Schwarzenegger donde rodó un anuncio y tuvo tiempo para fotografiarse con los vecinos.