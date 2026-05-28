Nolasco baja el tono y niega las tensiones del Gobierno PP-Vox en Aragón: "No hay ninguna crisis"

Después de la escalada a golpe de comunicados de este miércoles, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha tratado de apagar el primer fuego que ha afectado a la coalición de derecha y extrema derecha que gobierna la comunidad autónoma. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha comparecido ante los medios de comunicación para acusar a los medios de alertar de una crisis de gobierno que, ha dicho, "no existe", después de publicar varios comunicados desde su consejería en la que señalaba a la vicepresidenta Mar Vaquero y al consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, por negarse a implementar una de sus propuestas, el uso de la policía adscrita en los centros de menores, que no permite la ley actualmente.

A pesar de la tensión que traslucían los comunicados emitidos ayer, que encendieron las alarmas por desatar la primera crisis entre socios apenas tres semanas después de iniciar esta nueva andadura juntos, Nolasco ha acabado dándole la razón a la vicepresidenta Vaquero y asegurando que se llegará pronto a un acuerdo con el área de Bermúdez de Castro para mejorar la seguridad del entorno de los centros de menores buscando "otras fórmulas", creando un "protocolo" que mejore la seguridad, sin concretar con qué medidas ni con qué medios.

Nolasco ha intentado cincunscribir a la mera interpretación de los medios de comunicación la distancia que trascendía entre los comunicados de su consejería y las manifestaciones de las áreas dirigidas por el PP. Y ha asegurado que no se trataba de mensajes incompatibles o contradictorios, sino "complementarios". "Si ustedes analizan lo que dijimos nosotros el primer día, lo que luego dijo la señora Vaquero y lo que hemos dicho ahora, no hay ninguna crisis de lo que ha dicho uno y lo que ha dicho el otro. Lo que hemos dicho es que hay que reforzar la seguridad en los centros. Esto está en el pacto de gobierno y esto el PP lo va a hacer, igual que lo vamos a hacer nosotros", ha defendido Nolasco. "Si hubo personas que se ofendieron, pues lo siento, pero no era la intención", ha llegado a decir.

El vicepresidente Nolasco, en los pasillos de las Cortes de Aragón. / Vox Aragón

Sin embargo, lo que ha ocurrido en estos días previos es que Nolasco "ordenó reforzar" la presencia de la Policía adscrita en el entorno de los centros de menores, a sabiendas de que la gestión de la Policía adscrita pertenece al área de Hacienda e Interior (en manos del PP), aunque la tutela de los menores residentes en los centros sea responsabilidad precisamente del vicepresidente.

Así, a pesar del cruce de comunicados en el que Nolasco defendía que "si la consejería responsable de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Aragón no ve posible u oportuno utilizar a sus agentes para reforzar la seguridad policial en los centros de menas dependientes del Ejecutivo autonómico, buscaremos otras opciones", hoy ha defendido que hay "comunicación directa entre los consejeros" y que el refuerzo de la seguridad "será una realidad".

"Quizás la señora Vaquero en la intervención que tuvo dijo, y tenía razón, que la policía adscrita no puede quizás entrar o estar de una manera permanente en un centro", ha reconocido Nolasco, asumiendo en parte que su propuesta inicial no podía aplicarse. "Pero hay muchas vías que vamos a explorar para que haya una mayor presencia policial que sí que se puede hacer con medios públicos y medios privados para garantizar la seguridad de las personas que están allí", ha insistido.

Ante el problema de las agresiones en los centros de menores, Nolasco ha recordado que "si les pasa algo, tanto a ellos, algunos que delinquen y otros que son víctimas y que viven con ellos también", es su responsabilidad. "No vamos a esperar a que maten a una educadora, o que haya una violación o que haya un incendio, otro incendio, que sería el tercer incendio, no vamos a esperar a eso", ha avisado, anunciando ese "protocolo de seguridad" en el que asegura que están de acuerdo PP y Vox.

"Otra cosa es las precisiones técnicas que se puedan hacer", ha vuelto a conceder al PP, aunque de seguido ha asegurado que lo expresado por la vicepresidenta Vaquero "no colisiona con lo que dijimos nosotros, porque nosotros dijimos que íbamos a reforzar con la policía adscrita y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la vigilancia en esos centros como se hace en Madrid, por ejemplo". "La señora Vaquero no dijo que no se iba a hacer. Simplemente hizo una precisión técnica", ha insistido.

Así, después de conceder que la vicepresidenta quizá "tenía razón" y tras interpretar sus palabras como una "precisión técnica", "complementaria" a sus posicionamientos, ha insistido en que "no hay ningún tipo de crisis ni de problema" entre los socios.

Y ha vuelto a culpar a los medios de esta primera crisis entre socios: "Estos titulares que Vox reta a no sé quién, simplemente vienen de aquellas personas o de aquellos medios que quieren que estemos fuera del gobierno, para dar una imagen de inestabilidad, pero no es cierto". Ha defendido que el Gobierno de Aragón es "más fuerte que nunca", porque cuenta con el apoyo parlamentario de 40 escaños, y que el actual Ejecutivo "es estable gracias a Vox en parte, que da esa estabilidad".

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"Nosotros hablamos con el señor Roberto Bermúdez de Castro, hablamos con la señora Vaquero de manera prácticamente diaria y evidentemente todo lo que decimos está consensuado", ha llegado a decir, aunque los comunicados emitidos ayer sorprendieron de forma evidente a la parte del gobierno del PP.