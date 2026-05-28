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Un nuevo camino natural unirá el Parrizal de Beceite con el Mediterráneo a pie y en bicicleta

El proyecto Territorio Sénia conectará el Matarraña con el Delta del Ebro a través de 122 kilómetros de rutas

Varios turistas cruzan las pasarelas del Parrizal de Beceite.

Varios turistas cruzan las pasarelas del Parrizal de Beceite. / MANUEL FRANCOS GARCÍA

Paula Marco

Zaragoza

El turismo sostenible gana terreno en Aragón gracias a la red de caminos naturales, vías verdes y senderos que permiten recorrer el territorio a pie o en bicicleta, en pleno contacto con la naturaleza. Estas rutas se han convertido en una alternativa al turismo tradicional, permitiendo conocer de cerca espacios naturales y pequeños pueblos alejados de los lugares más masificados, al mismo tiempo que se realiza actividad física.

En ese contexto surge el futuro Camino Natural Territorio Sénia, una nueva red de senderos y vías ciclables que permitirá conectar una de las rutas naturales más transitadas de Aragón, el Parrizal de Beceite, con el mar Mediterráneo. El itinerario enlazará el Camino Natural del Matarraña-Algars, en el tramo entre el Parrizal y Beceite, con el Camino Natural del Ebro entre Benifallet y Tortosa, para continuar después por la Vía Verde de la Val de Zafán hasta La Ràpita y alcanzar la desembocadura del río Sénia en Alcanar.

Una nueva ruta de 122 kilómetros por tres comunidades

El proyecto, impulsado por la Mancomunidad Taula del Sénia, plantea un recorrido de unos 122 kilómetros que atravesará los territorios de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La entidad promotora agrupa a 26 municipios situados en torno al río Sénia y el Tosal del Rey, con una población próxima a los 90.000 habitantes y una superficie de 1.974 kilómetros cuadrados.

Panorámica de Beceite

Panorámica de Beceite / Istock / Vicenfoto

La primera fase de actuación se centrará en el tramo entre Beceite y Fredes, atravesando también el municipio catalán de La Sénia. Este primer trazado suma casi 21 kilómetros y cuenta con un presupuesto de 746.657,11 euros. El documento técnico ha sido redactado por la empresa ETITER y prevé aprovechar caminos ya existentes, que serán acondicionados para mejorar su uso por parte de senderistas y ciclistas.

La financiación del proyecto correrá a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que asumirá la ejecución de las obras una vez aprobada la iniciativa. La previsión es que el nuevo camino natural pueda desarrollarse por fases y que la red completa esté preparada en un plazo aproximado de dos años.

Un recorrido pensado para senderistas y ciclistas

Uno de los principales atractivos del proyecto es su vocación cicloturista. La mayor parte del trazado será apta para bicicletas, aprovechando caminos agrícolas, antiguos viales ferroviarios, tramos ya acondicionados y conexiones con itinerarios existentes. La Mancomunidad calcula que alrededor del 90% del recorrido será ciclable, con especial atención a la accesibilidad para que pueda ser disfrutado por un público amplio.

El camino permitirá además unir espacios naturales y paisajes muy diversos: los barrancos y formaciones rocosas del entorno del Parrizal de Beceite, los puertos y masas forestales del entorno de Fredes y La Sénia, el corredor del Ebro, el Delta y la fachada mediterránea. A lo largo del recorrido, los usuarios podrán conocer también algunos de los grandes activos patrimoniales y culturales del Territorio Sénia, como los campos de olivos milenarios, las vías históricas de comunicación y los paisajes agrícolas tradicionales.

Vía Verde de la Val de Zafán

Vía Verde de la Val de Zafán / TRIPADVISOR

Del Matarraña al Delta del Ebro

La conexión con la Vía Verde de la Val de Zafán será otro de los puntos estratégicos del proyecto. La reciente ampliación de este itinerario entre Roquetes, Tortosa y La Ràpita permite unir el Parque Natural de Els Ports con el Delta del Ebro y el Mediterráneo a través de un corredor de unos 27 kilómetros. Desde allí, el nuevo Camino Natural Territorio Sénia completará el enlace hacia la desembocadura del río Sénia en Alcanar, donde también discurre el Sendero del Mediterráneo GR 92.

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Para Beceite y el Matarraña, la actuación supondrá reforzar el papel del municipio como puerta de entrada a grandes itinerarios naturales. El Parrizal es ya uno de los espacios más visitados de Aragón y la conexión con el Mediterráneo abre nuevas posibilidades para el turismo activo y el cicloturismo.

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