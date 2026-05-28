La obesidad y el sobrepeso infantil repuntaron en Aragón tras la pandemia de covid

La obesidad y el sobrepeso infantil repuntaron en Aragón tras la covid-19. Así se desprende del estudio sobre el impacto del confinamiento en la obesidad infantil realizado por la preventivista Alba Gallego, que ha recibido premio de investigación final de residencia que otorga el sector sanitario Zaragoza II, cuyo hospital de referencia es el Miguel Servet.

El estudio analiza cómo evolucionaron el sobrepeso y la obesidad infantil en Aragón tras el confinamiento utilizando datos de peso y talla registrados en las revisiones del programa de salud infantil en Atención Primaria, en menores de 0 a 14 años, y se compararon los años 2018-2019 (periodo previo a la pandemia) con 2021, etapa posterior al confinamiento.

Los resultados muestran un aumento significativo de la obesidad infantil, dado que pasó del 3,8% en 2019 al 5,5% en 2021, mientras que el sobrepeso aumentó del 14,5% al 15,8%. El incremento fue mayor en los mayores de 6 años y los niños presentaron cifras más altas que las niñas, aunque esta diferencia se redujo en 2021, según han informado desde la consejería de Sanidad este jueves.

Patrones de vida y consumo

El análisis territorial revela que las diferencias no se explican únicamente por vivir en un entorno urbano o rural, ya que algunas zonas intermedias y áreas rurales próximas a núcleos urbanos mostraron prevalencias más elevadas, lo que confirma que los patrones de vida y consumo influyen más que la clasificación administrativa del territorio.

El estudio concluye que la pandemia interrumpió la tendencia descendente que Aragón venía registrando en obesidad infantil y, además, identifica la influencia de factores socioeconómicos, como el nivel de ingresos y el nivel educativo familiar, especialmente en la provincia de Zaragoza.

Gallego, también médica de familia, ha subrayado que el carácter multidisciplinar ha sido decisivo en el desarrollo del estudio, dado que este trabajo "ha sido posible gracias al grupo de investigación en Atención Primaria, al de Feminización y Ética de las Profesiones Sanitarias y al de Estudios de Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, entre otros".

Reforzar la vigilancia desde Primaria

Ante estos resultados, los autores recomiendan reforzar la vigilancia desde Atención Primaria y diseñar medidas preventivas adaptadas a cada territorio, con especial atención a las zonas más vulnerables.

Además de este reconocimiento, se ha otorgado un accésit a la oftalmóloga Ana Pueyo por un estudio sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el cribado de enfermedades neurodegenerativas mediante imágenes de retina. Se trata de un trabajo publicado en Artificial Intelligence in Medicine que propone un sistema completamente automático basado en IA para analizar imágenes de tomografía de coherencia óptica (OCT) de la retina.

La investigadora ha precisado que OCT es una prueba rápida, no invasiva y ampliamente utilizada en Oftalmología para obtener imágenes de alta resolución de las capas de la retina. La innovación del estudio radica en el uso de un modelo avanzado de IA especializado en análisis de imagen, capaz de mejorar la precisión del cribado de enfermedades neurodegenerativas mediante la detección temprana de alteraciones estructurales en la retina.

Este enfoque abre la puerta a herramientas diagnósticas más rápidas, precisas y accesibles, con potencial para integrarse en la práctica clínica habitual y facilitar la identificación precoz de patologías como el Alzheimer o el Parkinson.

Para Pueyo, este accésit representa "un apoyo importante para seguir adelante con la carrera investigadora y consolidar una línea de trabajo que une la oftalmología y la inteligencia artificial, un campo con un enorme potencial en los próximos años".

Despedida de residentes

Ambos galardones fueron entregados ayer en el acto de despedida de los residentes que han realizado su formación especializada en el Sector Zaragoza II, en el que se han formado casi 120 profesionales en diversas especialidades médica, de Enfermería y otras como Farmacia, Psicología Clínica o Radiofísica Hospitalaria. Ahora han terminado ese periodo de residencia todos aquellos cuya formación es de 2, 3 o 4 años de duración, mientras que los médicos cuyas especialidades requieren una formación de 5 años finalizan en julio.

Este jueves se celebra el acto de despedida de los 106 residentes que se han formado en diversas especialidades en el Sector Zaragoza III, que es el que corresponde al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa e incluye el Sector de Calatayud y los residentes de Enfermería y de Medicina especializada en Geriatría que se forman en el Hospital San Juan de Dios.

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En el Sector I, que es el que tiene como referencia los hospitales Royo Villanova y Nuestra Señora de gracia, se han formado otros 32 profesionales, a los que se suman los 16 que han realizado su especialidad en los sectores de Huesca y Barbastro y los 24 de los sectores de Teruel y Alcañiz.