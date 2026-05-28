Pastas Romero celebra 100 años “desde Daroca al mundo" con "fidelidad a los valores"

Pastas Romero, la empresa alimenticia nacida en Daroca hace un siglo, ha celebrado este jueves su centenario desde la localidad que la vio nacer "al mundo" y reivindicando la fidelidad "a los valores" con los que fue constituida hace cuatro generaciones. Una firma centenaria que mantiene la intención de seguir creciendo, pero con arraigo al territorio.

Francisco Romero, actual presidente de la compañía, ha encabezado el acto del siglo de vida de la firma junto a las consejeras autonómicas Eva Valle (Economía) y Arancha Simón (Agricultura). El acto, además de una comida institucional, ha incluido una visita a una fábrica que produce cada día 400.000 kilos de pasta de decenas de variedades. Dentro de una industria que cuenta con 130 trabajadores, está a pleno funcionamiento las 24 horas y crece al valor de la exportación y la adaptación a nuevos mercados, según ha explicado Romero.

Para el presidente de la marca, la industria alimenticia en expansión gracias a "la reinversión", para Romero un factor “determinante” para que "la compañía mire al futuro”.

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Visita a la fábrica de Pastas Romero en Daroca con motivo de su centenario. / Pablo Ibáñez

La vista ha permitido dar a conocer Romero 2, la segunda línea de producción, inaugurada meses antes de la pandemia de 2020. Según el presidente de la empresa, esta línea se hizo porque "la primera no tenía más capacidad de ampliación", una situación a la que no se querían enfrentar en el seno de la empresa familiar: "Significaba que nos estancábamos”.