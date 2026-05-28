De una pequeña caja junto a La Seo a uno de los grandes bancos de España: los 150 años de Ibercaja

La historia de Ibercaja comenzó con una pequeña oficina abierta apenas tres horas al día, tres jornadas por semana, junto a la actual plaza de La Seo de Zaragoza. Tenía tres empleados, un presupuesto muy modesto y una vocación casi artesanal centrada en fomentar el ahorro popular y conceder pequeños préstamos en una ciudad donde gran parte de la población vivía todavía muy lejos del sistema financiero. Ciento cincuenta años después, aquella Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza fundada en 1876 por ilustrados aragoneses se ha convertido en uno de los grandes bancos españoles, con 1,7 millones de clientes, más de 5.200 trabajadores y presencia en las cincuenta provincias del país a través de sus 850 oficinas.

Ese enorme viaje histórico, que va desde las libretas de ahorro manuscritas hasta la banca digital y la inteligencia artificial, es precisamente el hilo conductor de la exposición “150 años moviéndonos por ti”, la gran muestra conmemorativa del aniversario que Ibercaja inaugura este jueves en su sede central de plaza Paraíso en Zaragoza. La exposición, concebida como uno de los actos centrales del aniversario, reconstruye la historia de la entidad a través de documentos originales, fotografías históricas, publicidad de distintas épocas, mobiliario bancario, piezas patrimoniales y numerosos testimonios sobre la evolución económica y social de Aragón y de España durante siglo y medio.

El nacimiento de la entidad

El recorrido comienza precisamente en aquella Zaragoza de finales del siglo XIX en la que nació la entidad. La primera oficina abrió sus puertas el 28 de mayo de 1876 en los bajos de la antigua sede de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, a menos de un kilómetro de la actual sede principal del banco.

La reforma del pequeño local costó 460 pesetas de la época. La oficina abría únicamente los lunes, miércoles y viernes de nueve de la mañana a doce del mediodía. Las anécdotas y cifras más llamativas de aquellos primeros pasos fueron recordadas por el director de Comunicación Corporativa, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, durante la presentación del aniversario de la entidad en un encuentro con medios de comunicación celebrado este martes.

El capital inicial se reunió mediante una "especie de crowdfunding” decimonónico impulsado por la Económica Aragonesa y distintas instituciones y empleados públicos de la ciudad “Se montó una startup con 13.000 euros al cambio actual”, resumió Barbero con ironía para explicar el modesto origen de una entidad que hoy maneja más de 110.000 millones de euros de volumen de negocio.

De la primera clienta al 50% de mujeres

La primera clienta de la historia de Ibercaja fue además una mujer, María Herraiz Sánchez, que ingresó 25 pesetas en aquella caja recién nacida. Un detalle simbólico que hoy la entidad reivindica dentro de un recorrido histórico donde también aparecen reflejados muchos de los cambios sociales del país. Entre ellos, por ejemplo, la incorporación de mujeres a la plantilla del banco en 1961. Entonces apenas eran 30 empleadas, el 3% del total. Hoy las mujeres representan aproximadamente la mitad de la plantilla.

La exposición también revive la actividad original del Monte de Piedad, que comenzó concediendo pequeños préstamos sobre ropa, alhajas o fondos públicos. Solo durante los primeros meses de funcionamiento de la entidad se realizaron 624 operaciones de este tipo.

Los primeros créditos hipotecarios no llegarían hasta 1910. Fueron apenas cuatro operaciones por 94.000 pesetas. Actualmente, la cartera hipotecaria de Ibercaja supera los 18.000 millones de euros.

Otro de los grandes ejes de la muestra es la transformación de Ibercaja paralelamente al crecimiento económico y social de Aragón. La entidad alcanzó el millón de clientes en la década de los setenta y llegó a los mil empleados en 1960, cifras que hoy multiplican varias veces.

Pero el recorrido expositivo no se limita a la evolución financiera. Ibercaja ha querido convertir la muestra en una especie de memoria colectiva de varias generaciones de aragoneses. Por eso aparecen también referencias a la Obra Social, la conservación del patrimonio cultural, la educación financiera, el desarrollo rural o el apoyo histórico a empresas, agricultores y familias. Todo ello bajo el lema elegido para el aniversario: “150 años moviéndonos por ti”.

Desde las antiguas oficinas a la publicidad

La exposición ocupa distintos espacios de la sede central del banco en plaza Paraíso y está concebida como una experiencia tanto documental como emocional. El visitante puede recorrer desde antiguas oficinas recreadas hasta campañas publicitarias históricas o elementos vinculados a la transformación tecnológica de la entidad.

El aniversario llega además en un momento especialmente simbólico para Ibercaja. La entidad afronta esta efeméride reivindicando un modelo propio de banca social e independiente y de arraigo territorial en un sector financiero que tiende a la concentración.

Más allá de la estrategia financiera y de los mensajes corporativos, Ibercaja atesora una larga y entrañable historia con la que conectan varias generaciones de aragoneses. La evolución de una pequeña caja que ha terminado acompañando la vida de miles de familias, comercios y empresas a lo largo de siglo y medio de historia compartida.