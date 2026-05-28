PP y Vox tumban que Teruel Existe pueda tener grupo propio en las Cortes de Aragón

Teruel Existe no podrá conformarse en grupo parlamentario propio con sus dos diputados tras el rechazo de los grupos parlamentarios del PP y de Vox, que tienen la mayoría de la Cámara autonómica, en el debate celebrado en el Pleno de las Cortes para la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Reglamento de la Cámara defendida por el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Según ha denunciado Guitarte, el PP ha cambiado de opinión "en las últimas horas", ya que en la Junta de portavoces dcelebrada ayer, según han comentado, se había trasladado la idea de que apoyarían la propuesta de reforma del reglamento lanzada por Teruel Existe para poder constituirse en grupo propio, lo que les permitiría también a IU de facto un grupo, al quedarse sola la diputada Marta Abengochea en el grupo mixto.

"Señor Azcón, ¿quién manda en Aragón?", se ha preguntado Guitarte en la rueda de prensa posterior a que el Pleno de las Cortes tumbara su propuesta, según ha considerado el turolense, influido por las "amenazas de Vox" de poder romper el Gobierno de Aragón. "La ciudadanía cree que tenemos un gobierno de derecha en Aragón, pero cada vez está más claro que lo que tenemos es un gobierno de extrema derecha en Aragón", ha reprochado Guitarte, que ha agradecido el apoyo de los grupos del PSOE, CHA e IU en esta demanda que, según defiende, buscaba "mejorar la pluralidad política en las Cortes".

Guitarte, en el pleno de las Cortes. / Cortes de Aragón

Vox había denunciado que el interés de Teruel Existe era contar con más "pasta", pero Guitarte ha negado la mayor. "El cambio de reglamento supondría 2.600 euros más al mes para nuestro grupo: es evidente que no es una cuestión de dinero, es cuestión de que se respete la voz de los aragoneses y esté bien representada en las Cortes", ha recalcado Guitarte.

"Señor Azcón, desde que se ha formado este gobierno, Aragón se ha convertido en el hazmerreír de España. Sus socios de Vox cada día nos regalan un titular a cada cuál más absurdo: que si el cerdo en los comedores escolares, que si dejamos a los escolares sin fruta. Que, si a una mujer la agrede sexualmente un español, “hay que comérselo”. Ahora, si es de otra nacionalidad, eso ya es más grave. Pero, además, señor Azcón, tiene usted las calles incendiadas. No hay día sin manifestación en las calles, en las poblaciones de todo Aragón. Hace poco le abuchearon a usted en Huesca. Seguro que no fue plato de gusto después de tanto anuncio triunfalista", ha expresado Guitarte.

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Además, desde Teruel Existe han reiterado que presentarán el recurso de amparo al Tribunal Constitucional. "La voz de los aragoneses, de los turolenses que han confiado en nosotros, no va a dejar de oírse en este parlamento y en las calles. Le pese a quien le pese", ha concluido.