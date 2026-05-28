Primer paso para la "prioridad nacional" en la vivienda en Aragón: PP y Vox sacan adelante su primera propuesta

Los 40 votos que suman el Partido Popular y Vox en las Cortes de Aragón ya empiezan a ejercer su política conjunta. En el pleno de este jueves, lo han hecho para dar el primer paso de la incorporación del principio de la "prioridad nacional" a la política de vivienda del Ejecutivo aragonés, aunque según confirmaron fuentes del Departamento de Vivienda a este diario, los nuevos requisitos tendrán que incorporarse en los pliegos de las futuras promociones y no se pueden aplicar de forma retroactiva.

Pero PP y Vox han llevado a las Cortes ya su debate para la política de vivienda, una iniciativa presentada conjuntamente en la que solo el portavoz de la extrema derecha, Santiago Morón, ha hablado de la prioridad nacional, de ese "arraigo real, duradero y verificable" que recoge el texto que firmaron en el pacto, mientras que la portavoz del PP, Susana Cobos, ha agotado su intervención en criticar la ley y la política de vivienda de Pedro Sánchez, sin ahondar en esos requisitos de "prioridad nacional" que prevé aplicar el nuevo Gobierno PP-Vox.

Ambos portavoces han puesto el foco, también, en la okupación como el principal problema, ha dicho Morón, y han dedicado apenas menciones a la necesidad de incorporar viviendas a precios asequibles. "Hay que construir, rehabilitar y recuperar viviendas vacías y hacer una verdadera política de viviendas protegidas. Lo más urgente es acabar con la ocupación", ha expresado el portavoz de Vox, que ha pedido "derogar la ley del derecho a la vivienda del Gobierno de España y crear un acceso a la vivienda protegida inspirado en la prioridad nacional con un arraigo real, duradero y verificable en el territorio".

Cobos por su parte ha vuelto a hacer referencia a las "86 viviendas que impulsó el cuatripartito en ocho años frente a las 3.000 impulsadas por el Gobierno de Azcón en tres años" y ha denunciado que "las únicas soluciones habitacionales que parecen interesarles (al gobierno de España) son los pisos para las prostitutas de Ábalos".

En un debate alejado de propuestas concretas o de cómo se va a implementar ese principio de prioridad nacional, toda la oposición ha votado en contra de esta iniciativa conjunta de los dos grupos que sostienen al Gobierno.

Desde el PSOE, Beatriz Sánchez ha asegurado que la proposición "va de oposición política, no de política de vivienda". "Lleva gobernando Aragón el señor Azcón tres años, tienen las principales competencias de vivienda, pero es muy fácil echarle la culpa al Gobierno de España mientras priorizan el negocio privado sobre el interés general", ha denunciado la socialista, que ha recordado que gracias al plan estatal de vivienda, Aragón va a recibir "266 millones de euros del Gobierno de España para que el señor López haga su plan estrella".

La portavoz de IU, Marta Abengochea, se ha preguntado "cómo es posible que la ley de vivienda estatal esté agravando el problema de la vivienda en Aragón si ustedes no la están aplicando" y ha defendido que "el problema del acceso a la vivienda no es la inmigración, es la especulación".

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte. "Asumen (el PP) sin complejos el discurso que Vox les pone sobre la mesa. Escuchándoles parecería que hay viviendas okupadas en cada esquina, y eso es sencillamente falso. ¿Han pensado qué sería de la industria, la agricultura o la alimentación sin inmigrantes? Por supuesto que tienen derecho a alojarse las personas inmigrantes", ha zanjado Guitarte, que también ha votado en contra.

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Y desde Chunta Aragonesista, Mari Carmen Bozal ha defendido que "la vivienda es un derecho, no un negocio", y ha criticado a PP y Vox que "están utilizando el miedo como herramienta política".