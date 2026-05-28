Renfe lanza su campaña de 'Superprecios' para viajar este verano desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE

Renfe lanza una campaña de ‘Superprecios’ para viajar en tren este verano, con tarifas que van desde los 7 euros en algunos trayectos en Avlo, y desde los 15 euros en AVE. La oferta es válida para desplazamientos en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional, a partir del 22 de junio hasta el 13 de septiembre de 2026.

Los clientes de Renfe pueden adquirir desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio los billetes de la oferta que aparecerán con la etiqueta de ‘Superprecios’, que permite a los clientes obtener una alternativa económica y cómoda para sus desplazamientos de verano. Asimismo, por tan solo 3 euros más los clientes podrán pasar de la tarifa Básica a un billete Elige, que incluye cambios y anulaciones y es más flexible o además en espacio Confort por solo 6 euros en nuestros trenes a Francia.

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Renfe ofrece descuentos en sus billetes para fomentar los viajes en tren a multitud de destinos en el menor tiempo posible, con una gran variedad de horarios y de la manera más cómoda, reafirmando de esta manera su compromiso con una movilidad sostenible.