Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Living Romareda'Casademont ZaragozaPlaza del PilarInditex MalpicaCalor ZaragozaPSOE Aragón
instagramlinkedin

Renfe lanza su campaña de 'Superprecios' para viajar este verano desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE

Los billetes de la oferta se pueden adquirir desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio en todos los canales de venta de Renfe

Pasajeros en la estación Delicias

Pasajeros en la estación Delicias / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Renfe lanza una campaña de ‘Superprecios’ para viajar en tren este verano, con tarifas que van desde los 7 euros en algunos trayectos en Avlo, y desde los 15 euros en AVE. La oferta es válida para desplazamientos en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional, a partir del 22 de junio hasta el 13 de septiembre de 2026.

Los clientes de Renfe pueden adquirir desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio los billetes de la oferta que aparecerán con la etiqueta de ‘Superprecios’, que permite a los clientes obtener una alternativa económica y cómoda para sus desplazamientos de verano. Asimismo, por tan solo 3 euros más los clientes podrán pasar de la tarifa Básica a un billete Elige, que incluye cambios y anulaciones y es más flexible o además en espacio Confort por solo 6 euros en nuestros trenes a Francia.

Noticias relacionadas

Renfe ofrece descuentos en sus billetes para fomentar los viajes en tren a multitud de destinos en el menor tiempo posible, con una gran variedad de horarios y de la manera más cómoda, reafirmando de esta manera su compromiso con una movilidad sostenible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La promoción de lujo que arrasa en Zaragoza: 24 pisos vendidos antes de levantar el edificio
  2. Confirmado: vuelven los atascos a Zaragoza por obras en la Z-40 durante tres semanas
  3. Ibercaja habla sobre la crisis del Real Zaragoza: 'No podemos reflotar la situación
  4. El Gobierno de Aragón no dará fruta en los colegios de la comunidad
  5. La urbanización de lujo que cerrará un vacío junto a uno de los manantiales históricos de Zaragoza
  6. El Gobierno de Aragón lanza un 'plan de rescate' para clubes deportivos de élite: 'Sabemos que no viven su mejor momento
  7. La empresa que diseñó Valdespartera y Arcosur proyectará la ampliación de la avenida más larga de Zaragoza
  8. El restaurante favorito de Ferran Adriá está en el pueblo más bonito de Aragón: "Gracias por valorar una cocina hecha desde el territorio"

Renfe lanza su campaña de 'Superprecios' para viajar este verano desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE

Renfe lanza su campaña de 'Superprecios' para viajar este verano desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE

Natalia Chueca: "No vamos a parar hasta que dimita Pedro Sánchez y convoque elecciones"

Natalia Chueca: "No vamos a parar hasta que dimita Pedro Sánchez y convoque elecciones"

Ibercaja celebra por todo lo alto sus 150 años: “Estar junto a las personas es y seguirá siendo nuestro objetivo”

Ibercaja celebra por todo lo alto sus 150 años: “Estar junto a las personas es y seguirá siendo nuestro objetivo”

Ibercaja celebra 150 años de vida en imágenes

Jesús Calleja, visiblemente afectado tras conocer la terrible historia de un pueblo de Zaragoza: "Señor Franco, nunca nos podemos matar por una cuestión política"

Jesús Calleja, visiblemente afectado tras conocer la terrible historia de un pueblo de Zaragoza: "Señor Franco, nunca nos podemos matar por una cuestión política"

La energía solar en Aragón recibe 370 millones para su expansión con almacenamiento

La energía solar en Aragón recibe 370 millones para su expansión con almacenamiento

Umec acelera en el coche eléctrico con una manguera inteligente pionera en Europa

Umec acelera en el coche eléctrico con una manguera inteligente pionera en Europa

PP y Vox tumban que Teruel Existe pueda tener grupo propio en las Cortes de Aragón

PP y Vox tumban que Teruel Existe pueda tener grupo propio en las Cortes de Aragón
Tracking Pixel Contents